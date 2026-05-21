Η ΕΣΗΕΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει πλήρη ενημέρωση για τις συνθήκες της επιχείρησης και τη μεταχείριση των επιβαινόντων στο Global Sumud Flotilla.

Την έντονη δυσαρέσκιά του εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ για την επέμβαση των Ισραηλινών κατά του στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla.

Στην ανακοίνωσή το η ΕΣΗΕΑ «εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τη νέα επέμβαση του ισραηλινού στρατού κατά των σκαφών του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, τα οποία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο άμαχος πληθυσμός συνεχίζει να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης».

Η ανακοίνωσή συνεχίζει λέγοντας πως «η επιχείρηση των IDF πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, εκατοντάδες μίλια μακριά από τις ακτές της Γάζας, σε περιοχή όπου την ευθύνη έρευνας και διάσωσης έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των επιβαινόντων βρίσκονταν και Έλληνες πολίτες όπως δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ. Οι δε συνθήκες κράτησής τους στο Ισραήλ, αποτέλεσαν σαφή στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους γεγονός που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

»Η ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της ασφαλούς διεξαγωγής ανθρωπιστικών αποστολών και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ασφάλεια των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στην ενημέρωση που καλύπτουν γεγονότα σε εμπόλεμες περιοχές.

»Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη για άμεσες πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης, προστασίας των αμάχων και διευκόλυνσης της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, με σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ καταλήγει λέγοντας πως «η ελληνική κυβέρνηση καλείται να παρακολουθήσει στενά την υπόθεση, να μεριμνήσει για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών και να ζητήσει πλήρη ενημέρωση για τις συνθήκες της επιχείρησης και τη μεταχείριση των επιβαινόντων».