Μετά την διεθνή πίεση που ασκήθηκε, όλα τα μέλη της Global Sumud Flotilla και της Freedom Flotilla Coalition έχουν ήδη τεθεί σε διαδικασία μεταφοράς για απέλαση.

Έπειτα από την διεθνή κατακραυγή που προκάλεσαν οι εικόνες ντροπής από τον βασανισμό ακτιβιστών παρουσία του ακροδεξιού Μπεν-Γκβιρ, το Ισραήλ ξεκίνησε την Πέμπτη την απέλαση των ακτιβιστών της Global Sumud Flotilla.

Σύμφωνα με την νομική οργάνωση Adalah - έπειτα κι από σχετική επιβεβαίωση από την Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ - οι περισσότεροι ακτιβιστές μεταφέρονται στο αεροδρόμιο Ramon για να εγκαταλείψουν τη χώρα αεροπορικώς.

Η οργάνωση προσθέτει ότι η νομική της ομάδα παρακολουθεί τη διαδικασία για να διασφαλίσει ότι όλοι οι ακτιβιστές αποστέλλονται με ασφάλεια και χωρίς καθυστερήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως το March to Gaza Greece υποστηρίζει πως «συμφωνά με πληροφορίες θα φτάσουν και οι 428 στην Κωνσταντινούπολη με charter σήμερα το απόγευμα στις 18:00».

«Και ενώ όλα τα κράτη ναυλώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε στην ελληνική επιτροπή, να βάλει ένα πούλμαν να τους πάει οδικώς από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη (6 ώρες δρόμος) και από εκεί… βλέποντας».

Η απέλαση πραγματοποιείται εν μέσω διεθνούς κατακραυγής για τον τρόπο σύλληψης και κράτησης των μελών της αποστολής, που είχε στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Υπενθυμίζεται πως έπειτα από την χθεσινή δημοσίευση βίντεο που αποκάλυπτε τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης των ακτιβιστών, υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις από πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι διαμαρτυρήθηκαν, με κοινή γραπτή τους δήλωση, για την μεταχείριση μελών της Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ, ενώ ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή για εξηγήσεις σε απάντηση στο βίντεο του Μπεν-Γκβιρ.

Η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών Χέλεν Μακέντι δήλωσε «σαστισμένη και σοκαρισμένη», ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον ισραηλινό επιτετραμμένο στη Βαρσοβία απαιτώντας απ’ αυτόν να ζητήσει «συγγνώμη». Διάβημα για τις εικόνες ντροπής εξέδωσε την Τετάρτη και το ΥΠΕΞ της Ελλάδας.