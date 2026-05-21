Με νέα του ανάρτηση ο καθηγητής Παπαδόπουλος ζητά απαντήσεις για την αντισεισμική προστασία σε υποδομές στον Κορινθιακό κόλπο.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος επανέρχεται με νέα δημόσια παρέμβαση του σχετικά με την αντισεισμική θωράκιση της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου, θέτοντας στο επίκεντρο κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας για δημόσια κτίρια στο Ξυλόκαστρο.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι προσεισμικοί έλεγχοι σε κτίρια στα οποία καθημερινά συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρει τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ, καθώς και το κτίριο στο οποίο φιλοξενείται το Δημοτικό Συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για χώρους με αυξημένη επισκεψιμότητα και συνεπώς υψηλή ευθύνη ως προς την ασφάλεια. Μάλιστα παραθέτει και φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι οι επίμαχες υποδομές είναι «γερασμένες» και παρουσιάζουν εμφανή ρήγματα που χρήζουν άμεσης επισκευής. Ο ίδιος ζητά απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές, τον Δήμο και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), σχετικά με το αν έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι και ποια είναι τα αποτελέσματά τους.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Επανερχόμενοι στην αντισεισμική προστασία του Κορινθιακού. Πάμε στο Ξυλόκαστρο. Έχουν ελεγχθεί προσεισμικά ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός του ΟΣΕ και το κτίριο όπου φιλοξενείται το Δημ. Συμβούλιο; Και στα δύο γίνονται δράσεις που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο. Ο Δήμος και ο ΟΑΣΠ μπορούν να απαντήσουν αν ελέγχθηκαν και αν βρέθηκαν κατάλληλα;

