Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Σαρωνικό.
Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στις 6.11 το πρωί, με το το επίκεντρο του σεισμού να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 5 χλμ. βορειοδυτικά της Ύδρας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 14,8χλμ.
Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.