Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στις 6.11 το πρωί, με το το επίκεντρο του σεισμού να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 5 χλμ. βορειοδυτικά της Ύδρας.

Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Σαρωνικό.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 14,8χλμ.

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.