Από τον σεισμό στο Περού δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές.

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,1 βαθμών, σημειώθηκε στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:57 (τοπική ώρα, 20:57 στην Ελλάδα). Το επίκεντρο εντοπίζεται 41 χλμ. νότια της πόλης Ίκα, πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας με πληθυσμό 453.000 κατοίκων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 81 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).

«Ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός. Βγήκα στον δρόμο μαζί με τη σύζυγό μου», αφηγήθηκε ένας κάτοικος στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Όπως μεταδίδουν περουβιανά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν ανήσυχοι σπίτια και καταστήματα στην Ίκα. Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Η στιγμή του σεισμού

