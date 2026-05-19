Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες γυναικών στην Αυστραλία.

Ένας ομογενής, πρώην γιατρός στην Αυστραλία κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις μετά από αστυνομική έρευνα που ξεκίνησε αφού 15 ασθενείς του απευθύνθηκαν στις αρχές.

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ, σύμφωνα με το ABC Australia, απήγγειλε σήμερα στον Στέλλιο (Σταν) Θεόδωρο κατηγορίες για 94 κατηγορίες βιασμού και 54 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

Το Τμήμα Ποινικών Ερευνών του Άπερ Μάουντ Γκράβατ ίδρυσε την Επιχείρηση Xray Cariyna πέρυσι τον Αύγουστο, μετά από καταγγελίες πολλών γυναικών. Συμφωνα με την αστυνομία, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2015, ο 74χρονος ομογενής από το Χάιγκεϊτ Χιλ επιτέθηκε σεξουαλικά σε 15 γυναίκες, έφηβες έως 40 περίπου ετών, όταν ήταν γιατρός σε κέντρο υγείας στο Ταραγκίντι.

Ο οικογενειακός γενικός ιατρός εργαζόταν στο Ιατρικό Κέντρο Γουέλερς Χιλ μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2021 και απολύθηκε από τη θέση του διευθυντή της εταιρείας πέρυσι. Ο 74χρονος ομογενής αναμένεται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Μπρίσμπεϊν στις 23 Ιουνίου.

Ο ντετέκτιβ της UMG CIB, Ντένις Σιλκ, ζήτησε από το κοινό που έχει πληροφορίες να «επικοινωνήσει απευθείας μαζί μας ή ανώνυμα με το Crime Stoppers».

Την ίδια ώρα πρώην ασθενής που υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία δήλωσε στο ABC ότι οι κατηγορίες «αργούσαν πολύ. Είναι μια κάποια ανακούφιση. Αυτό είναι ορόσημο και έπρεπε να γίνει γνωστό, ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες», είπε.

Οι έρευνες, σύμφωνα μ ετην αστυνομία, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες του ABC Australia