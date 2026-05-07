Βρετανικό δικαστήριο έκρινε ένοχο τον συνιδρυτή της Superdry για βιασμό, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του περί συναινετικής συνεύρεσης.

Σε οκτώ χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε ο Τζέιμς Χόλντερ, συνιδρυτής της εταιρείας ένδυσης Superdry, μετά την ετυμηγορία βρετανικού δικαστηρίου που τον έκρινε ένοχο για βιασμό γυναίκας στο Τσέλτεναμ της Αγγλίας.

Σύμφωνα πληροφορίες του Guardian, το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάιο του 2022, έπειτα από νυχτερινή έξοδο. Ο 54χρονος επιχειρηματίας επρόκειτο να επιστρέψει σπίτι του με ταξί μαζί με έναν φίλο του, ωστόσο τελικά ακολούθησαν τη γυναίκα μέχρι το διαμέρισμά της, όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Η γυναίκα κατέθεσε πως ζήτησε επανειλημμένα από τον Χόλντερ να σταματήσει, ακόμη και όταν ξέσπασε σε κλάματα, εκείνος ωστόσο δεν σταμάτησε. Παράλληλα, η κατάσταση της γυναίκας ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Ο Χόλντερ παραδέχθηκε ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή, όμως υποστήριξε ότι αυτή ήταν συναινετική. Οι ένορκοι δεν πείστηκαν και τον έκριναν ένοχο για βιασμό.

Στην ιδιαίτερα φορτισμένη δήλωσή της προς το δικαστήριο, το θύμα ανέφερε ότι ο επιχειρηματίας ενήργησε σαν να είχε «δικαίωμα» πάνω στο σώμα και τις επιλογές της. Περιέγραψε πως το τραυματικό περιστατικό επηρέασε βαθιά τη ζωή και τις προσωπικές της σχέσεις τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι συνεχίζει να προσπαθεί να ανακτήσει την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση ασφάλειας.

Ο δικαστής χαρακτήρισε την επίθεση «απεχθή» και στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο δράστης αγνόησε επανειλημμένες εκκλήσεις να σταματήσει, ενώ η επίθεση έγινε μέσα στο σπίτι της γυναίκας χωρίς να έχει προσκληθεί.

Η υπεράσπιση ανέφερε πως η ποινή θα επηρεάσει σοβαρά και την οικογένεια του Χόλντερ, τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, ενώ σημείωσε ότι ο ίδιος είχε αναπτύξει επιχειρήσεις με χιλιάδες εργαζόμενους και είχε συμμετάσχει σε φιλανθρωπικές δράσεις.

Ο δικαστής απέρριψε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση μέχρι την ανακοίνωση της ποινής, κρίνοντας ότι υπήρχε αυξημένος κίνδυνος διαφυγής λόγω της οικονομικής του επιφάνειας.

Ο Τζέιμς Χόλντερ είχε συνιδρύσει τη Superdry το 2003 μαζί με τον επιχειρηματία Τζούλιαν Ντάνκερτον, ξεκινώντας από μια μικρή υπαίθρια επιχείρηση στο Τσέλτεναμ. Η εταιρεία εξελίχθηκε σε διεθνές brand με δεκάδες καταστήματα παγκοσμίως. Η Superdry διευκρίνισε ότι ο Χόλντερ δεν διατηρούσε πλέον ενεργό ρόλο στην εταιρεία έπειτα από την καταγγελία του περιστατικού.