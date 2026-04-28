Αυτή τη φορά ο Τραμπ έμεινε στο κείμενο της ομιλίας του, δεν επέκρινε τη Βρετανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε επίσημα τον βασιλιά Κάρολο στον Λευκό Οίκο και έδειξε το καλό πρόσωπό του. Αυτή τη φορά, έμεινε στο κείμενο της ομιλίας του, απέφυγε τις επικρίσεις για τη βρετανική κυβέρνηση, κατά τα φαινόμενα προκειμένου να μην φέρει σε αμηχανία τον μονάρχη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επανειλημμένα έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τη βασιλική οικογένεια.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ μίλησε εκτενώς στις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά αναφέρθηκε τόσο στη βασίλισσα Ελισάβετ, όσο και στη μητέρα του, κάνοντας μάλιστα και μια προσωπική… αποκάλυψη, που «διασκέδασε» τον βασιλιά Κάρολο.

Νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), το βασιλικό ζεύγος βρέθηκε στον Λευκό Οίκο, αμέσως μετά την άφιξή τους στις ΗΠΑ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία παρέθεσαν τσάι. Ωστόσο, σήμερα έγινε η επίσημη τελετή υποδοχής των μοναρχών στον Λευκό Οίκο, με στρατιωτικές τιμές.

Το προεδρικό ζεύγος βγήκε από τον Λευκό Οίκο και υποδέχθηκε τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα και στη συνέχεια οι τέσσερις ανέβηκαν στη σκηνή που είχε τοποθετηθεί στον κήπο. Μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων και τους κανονιοβολισμούς, ο Αμερικανός πρόεδρος και ο μονάρχης επιθεώρησαν το στρατιωτικό άγημα και επέστρεψαν στη σκηνή, για την ομιλία του Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο μονάρχης δεν πήρε τον λόγο και αφού ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αμερικανού προέδρου, μαζί με τις συζύγους τους ανέβηκαν στο μπαλκόνι του Λευκού Οίκου. Ακολούθησε μεταξύ άλλων και υπερπτήση μαχητικών αεροσκαφών, προτού χαιρετίσουν και μπουν μέσα για να ακολουθήσει η συνάντηση του Τραμπ με τον βασιλιά Κάρολο, μακριά από τις κάμερες.

Έμεινε στο κείμενο ο Τραμπ, τόνισε την ιδιαίτερη σχέση ΗΠΑ-Βρετανίας

Τα αμερικανικά ΜΜΕ επεσήμαναν ότι αυτή τη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ σε μεγάλο βαθμό έμεινε στο κείμενο της ομιλίας του- πέρα από κάποια αστεία που έκανε- και τόνισε τη σημασία της σχέσης των ΗΠΑ με τη Βρετανία, αποφεύγοντας τις επικρίσεις για το Λονδίνο, που επανειλημμένα έχει εκφράσει, εξαιτίας της στάσης του Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πολλές ιστορικές αναφορές και αναφέρθηκε στην «ιδιαίτερη σχέση» της Ουάσινγκτον με το Λονδίνο, τόνισε πως οι Αμερικανοί δεν είχαν ποτέ «στενότερους φίλους» από του Βρετανούς, ενώ εξήρε τον βασιλιά Κάρολο, τον οποίο ευχαρίστησε για την «πολύ σημαντική επίσκεψη», υπογραμμίζοντας πως «είναι μεγάλη τιμή μας». Μάλιστα, σημείωσε ότι θα ήθελε να πάει στο Κογκρέσο για τη σημερινή ομιλία του μονάρχη, ωστόσο πρόσθεσε ότι αυτό δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο.

Η «απίστευτη» Ελισάβετ και η «τσιμπημένη» με τον Κάρολο μητέρα του Τραμπ

Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη βασίλισσα Ελισάβετ, σημειώνοντας πως ήταν «μια απίστευτη γυναίκα που είχα το προνόμιο να γνωρίσω» και πρόσθεσε πως «λείπει πολύ» και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τη μητέρα του, Μαίρη ΜακΛέοντ, η οποία είχε γεννηθεί στη Σκωτία. Ανέφερε πως αγαπούσε τη βασιλική οικογένεια και έκανε μια… αποκάλυψη που προκάλεσε γέλιο στον μονάρχη. «Κάθε φορά που η βασίλισσα ήταν σε μια τελετή, η μητέρα μου ήταν κολλημένη στην τηλεόραση και έλεγε “Ντόναλντ, κοίτα πόσο όμορφη είναι”. Πραγματικά αγαπούσε την οικογένεια, αλλά επίσης τη θυμάμαι να λέει “ο Κάρολος, τόσο χαριτωμένος”. Η μητέρα μου ήταν τσιμπημένη με τον Κάρολο, το πιστεύετε;», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας, αναφερόμενος στη μητέρα του «αναρωτιέμαι τι να σκέφτεται τώρα».

Σε εκείνο το σημείο, αναφέρθηκε στον γάμο των γονιών του, που ήταν παντρεμένοι 63 χρόνια, γύρισε στην Μελάνια Τραμπ και της είπε: «Είναι ένα ρεκόρ που δεν θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αγάπη μου, συγγνώμη» και πρόσθεσε: «Θα τα πάμε καλά, αλλά όχι τόσο καλά, 63 χρόνια».

Η τελετή υποδοχής του βασιλιά Καρόλου στον Λευκό Οίκο

Φωτογραφίες: AP