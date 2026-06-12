«Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν είχαν φιλοξενηθεί σε αίθουσες του ΔΣΑ τόσο αμιγώς κομματικές εκδηλώσεις (ΚΚΕ), όσο και επίσημες παρουσιάσεις θέσεων κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ)», αναφέρουν πηγές της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για σήμερα εκδήλωση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με θέμα: «Η Ελπίδα για τη Δικαιοσύνη». Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ενημερώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της, «μέσα στα μεσάνυχτα», μετά από «πρωτοβουλία συνδικαλιστών δικηγόρων που πρόσκεινται σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ».

Πηγές από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία σημειώνουν με δηκτικό τρόπο: «Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν είχαν φιλοξενηθεί σε αίθουσες του ΔΣΑ τόσο αμιγώς κομματικές εκδηλώσεις (ΚΚΕ), όσο και επίσημες παρουσιάσεις θέσεων κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) για θέματα που απασχολούν τους δικηγόρους και τη δικαιοσύνη».

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού περιμένει να λάβει την επίσημη αιτιολογία εκ μέρους του ΔΣΑ και στη συνέχεια θα εκδοθεί σχετικό δελτίο Τύπου.