Στην εκδήλωση με τίτλο: «Η Ελπίδα για τη Δικαιοσύνη» θα μιλήσουν Μαρία Γρατσία, Γιάννης Χατζηαντωνίου και Αντώνης Ψαρόπουλος.

Η πρώτη θεματική εκδήλωση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία θα γίνει σήμερα, στις 18:00, στη μεγάλη αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ομιλητές τη Μαρία Γρατσία, τον Γιάννη Χατζηαντωνίου και τον Αντώνη Ψαρόπουλο.

Στην εκδήλωση με τίτλο: «Η Ελπίδα για τη Δικαιοσύνη», που θα αφορά κυρίως το Κράτος Δικαίου, θα απευθύνει χαιρετισμό και η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως σας ενημερώσαμε τις προάλλες, αύριο Σάββατο (13/6), στις 20;00, θα δώσει το «παρών» στη χορευτική παράσταση του Κέντρου Πολιτισμού «Αργώ», στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Πέραμα, ενώ την Κυριακή (14/6), τέλος, στις 10:00 θα επισκεφθεί, συνοδευόμενη από αντιπροσωπεία του Κινήματος στο Άλσος Παύλου Μελά, στον Δήμο της Θεσσαλονίκης.