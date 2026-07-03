Το λάθος του Θανάση Αυγερινού.

Σε γενικές γραμμές, δεν είναι κακό να αγνοείς κάποια πράγματα. Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζει τα πάντα. Αλλά όταν ο εκπρόσωπος Τύπου ενός κόμματος τοποθετείται, καλό θα ήταν να είναι προσεκτικός γιατί εκτίθεται.

Όπως, για παράδειγμα, ο Θανάσης Αυγερινός, που εκπροσωπεί στα Μέσα Ενημέρωσης την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καρυστιανού, ο οποίος με αφορμή τον διορισμό του αγρότη Γιώργου Δρόσου από τα Φάρσαλα, στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος του, σχολίασε ότι «εντυπωσιακό να μαθαίνεις ότι σπάνια ή ποτέ κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν είχαν συμμετάσχει σε κεντρικό όργανο διοίκησης Κινήματος (κόμματος) στην πατρίδα μας...».

Δηλαδή, ο Ρίζος Μαρούδας που είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, τι είναι; Πρόσωπο ανύπαρκτο; Ή ο αείμνηστος Βαγγέλης Μπούτας, μέλος επί πολλά χρόνια της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής του, τι ήταν;

Ας είναι λίγο προσεκτικοί όταν ανακαλύπτουν «πρωτοτυπίες» των κομμάτων τους, οι εκπρόσωποι τους.

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Α.Γ.