«Αφορά μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό μου, Γιάννη Μωυσίδη», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού.

«Ούτε καν το θυμάμαι» απάντησε η Μαρία Καρυστιανού για δημοσίευμα σχετικά με την αγορά ακινήτου μέσω εταιρείας στην οποία φέρεται να συμμετέχει με ποσοστό 50%, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε προσωπική εμπλοκή στη συγκεκριμένη συναλλαγή και κάνοντας λόγο για στοχευμένη επίθεση σε βάρος της.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η εταιρεία στην οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια η Μαρία Καρυστιανού φέρεται να απέκτησε ακίνητο στην Αθήνα, το οποίο είχε προηγουμένως εκπλειστηριαστεί.

Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι δεν είχε προσωπική γνώση της συγκεκριμένης συναλλαγής και υποστήριξε ότι το ζήτημα αφορά εταιρεία που είχε ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό της, Γιάννη Μωυσίδη. Όπως είπε, δεν μπορεί να απαντήσει με ένα απλό «ναι» ή «όχι», καθώς, σύμφωνα με την ίδια, δεν θυμάται τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

«Το ζήτημα που μου θέτετε δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορώ να σας απαντήσω «ναι» ή «όχι». Ούτε καν το θυμάμαι. Γιατί αφορά μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό μου, Γιάννη Μωυσίδη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η εταιρεία απλά απέκτησε συνολικά τρία ακίνητα και επιπλέον τη διαχειριζόταν ο τότε σύντροφός μου, στον οποίο είχα εμπιστοσύνη και ο οποίος ασχολείται γενικά με το real estate», σημείωσε.

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Παράλληλα, ανέφερε ότι την περίοδο εκείνη ήταν απορροφημένη στην εργασία της ως γιατρός και, μετά τον θάνατο της κόρης της, στον αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

«Είμαι γιατρός, εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ιατρείο μου, δεν έχω καμία σχέση με αυτά, γιατί δεν το γνωρίζω το αντικείμενο», είπε και πρόσθεσε: «Είμαι διαχειρίστρια επειδή ακριβώς, λόγω φορολογίας, επειδή ο άνθρωπος είναι κάτοικος εξωτερικού και φορολογείται στο εξωτερικό, δεν ήθελε να έχει διπλή φορολογία. Οπότε το ανέλαβα εγώ».

Στην απάντησή της η Μαρία Καρυστιανού κατηγορεί στελέχη του κόμματός της ότι είναι πίσω από την αποκάλυψη για την αγορά διαμερίσματος που είχε κατασχεθεί από Fund.

«Το θέμα το ερεύνησα, όταν ήρθαν πρόσωπα μέσα από το κίνημά μου και το έθεσαν γιατί τους το είπαν κάποιοι. Τώρα ποιοι, τέλος πάντων, μπορούμε να φανταστούμε όλοι, ότι το βρήκαν στο κτηματολόγιο, που είναι βέβαια όλα δημοσιευμένα, λέγοντάς μου ότι θα το βγάλουν στη δημοσιότητα αν δεν ενδώσω σε απαιτήσεις για τις υποψηφιότητες και για τα αρχηγιλίκια».

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει ότι «όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να ενδώσω σε τέτοιους αστείους και ανήθικους εκβιασμούς. Πρώτον, διότι δεν έχω καμία εξάρτηση, είμαι διάφανη, και δεύτερον, ούτε καν θυμάμαι αυτή τη συναλλαγή, καθώς η εταιρεία αυτή δεν λειτούργησε ποτέ σε μόνιμη βάση».

«Για μένα όλο αυτό είναι ξεκάθαρο, ολοφάνερο ότι το σύστημα βρίσκει, άγνωστο με ποια ανταλλάγματα, πρόθυμους συνεργούς, και φυσικά, εκ των έσω, για να βάλει θέματα ανύπαρκτα, όπως μια πλαστή απόφαση Πρωτοδικείου του Άργους, όπως θυμόσαστε, την οποία δήθεν εγώ θα έχανα την επιμέλεια των παιδιών μου. Λοιπόν, όλος αυτός ο πόλεμος εμένα με χαροποιεί και με δυναμώνει, διότι αποκαλύπτει ξεκάθαρα τον πανικό του συστήματος, το οποίο μην έχοντας άλλο επιχείρημα για όλα αυτά στα οποία με συνέπεια και σταθερότητα, παλεύω και διεκδικώ για το καλό της χώρας, να επιστρατεύει τους αδύναμους κρίκους για να με χτυπήσει», πρόσθεσε ακόμα.