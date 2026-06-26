Τι δείχνει το νέο κύμα δημοσκοπήσεων, αναμένοντας το κόμμα Σαμαρά που αυξάνει την αποδοχή του.

Αργά αλλά σταθερά αποκρυσταλλώνονται οι νέες τάσεις στο πολιτικό σύστημα ενόψει των προσεχών εκλογών.

Το νέο κύμα δημοσκοπήσεων, των τελευταίων πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, το καταδεικνύει:

- Η πτώση της ΝΔ δείχνει να έχει σταματήσει, με το κυβερνών κόμμα μάλιστα να έχει και μικρά κέρδη, έστω και της τάξεως της μιας μονάδας. Η κάθοδος του Αλέξη Τσίπρα και η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ παίζουν ρόλο σε αυτή την εξέλιξη χωρίς να αδικούμε την επιμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ένα συγκεκριμένο πλάνο έως τις κάλπες.

- Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα καθιερώνεται πλέον ως δεύτερη δύναμη καθώς αυξάνει τα ποσοστά της και μεγαλώνει τη διαφορά από το τρίτο κόμμα. Στα ποιοτικά στοιχεία μάλιστα δείχνει επιπλέον δυναμική ενώ ξεπερνάει το πρόβλημα που αρχικά έδειχνε να έχει της μη ύπαρξης επιπλέον δεξαμενών.

- Το ΠΑΣΟΚ, χωρίς καμιά δεξαμενή ψηφοφόρων, στην καλύτερη των περιπτώσεων δείχνει πως θα αναδειχθεί τρίτο κόμμα. Εντυπωσιακό πως εμφανίζει σε όλες τις μετρήσεις απώλειες κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία ενώ αρχίζει να εμφανίζει απώλειες και προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσιάζει νέες απώλειες, με το μέλλον του να διαγράφεται δυσοίωνο. Η πολιτική απειρία της Μαρίας Καρυστιανού, οι λάθος επιλογές προσώπων και κυρίως οι «υπερδεξιές» θέσεις της σε μείζονα θέματα (πχ αμβλώσεις, γυναικοκτονίες κοκ) την απομακρύνουν από τα πλήθη που στήριξαν τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις για το έγκλημα των Τεμπών μέσω του οποίου αναδείχτηκε στο κεντρικό πρόσωπο του κινήματος.

- Πτώση όμως σημειώνει και η Πλεύση Ελευθερίας, εν αντιθέσει με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.

- Άνοδο σημειώνει και το ΚΚΕ μετά από μια περίοδο μικρής πτώσης.

- Άνοδο στην αποδοχή του σημειώνει και ο Αντώνης Σαμαράς που θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα πιθανότατα αρχές φθινοπώρου.

- ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά καταποντίζονται.