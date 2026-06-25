Οι ηγέτες της Ε5 συζητούν στο Βερολίνο, ο Ρούτε επισκέπτεται τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον-Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία αποτελεί -ελέω και Τραμπ- μια από τις πλέον κρίσιμες Συνόδου στην ιστορία της Συμμαχίας. Οι διεργασίες για να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρωπαίων ήδη ξεκίνησαν. Τα "Παιχνίδια Εξουσίας" αναδημοσιεύουν ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον "Ριζοσπάστη":

Η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 7 και 8 Ιούλη στην Αγκυρα, ώστε οι Ευρωπαίοι να εμφανίσουν μια μίνιμουμ κοινή γραμμή έναντι των ΗΠΑ, είναι τα κύρια θέματα που συζήτησαν χθες στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ παρών θα είναι μέσω τηλεδιάσκεψης και ο γγ του ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση γίνεται με φόντο τα αντικρουόμενα συμφέροντα και τις εντάσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα και έχει ως στόχο να επιτευχθεί μια κοινή θέση για την ευρωπαϊκή «άμυνα», ώστε να αντιμετωπιστεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που ζητά η Ευρώπη να σηκώσει μεγαλύτερο βάρος για την «ασφάλεια» της ηπείρου και τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς.

Εξάλλου, οι πέντε ηγέτες συζήτησαν το σχέδιο των ΗΠΑ για μείωση εξοπλισμού και στρατευμάτων στην Ευρώπη και πώς θα αναπληρωθούν αυτά τα κενά.

«Στόχος είναι να φτάσουμε στην Αγκυρα ως ενιαίο μέτωπο. Αυτή η συνάντηση διαμορφώνεται ως τεστ για μια συμμαχία που πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και με μειωμένη και περιορισμένη παρουσία των ΗΠΑ». Ετσι, η Σύνοδος Κορυφής του Βερολίνου προσδιόρισε τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή των κοινών ευρωπαϊκών συμφερόντων που θα υπερασπιστούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην Αγκυρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, στο επίκεντρο της διαβούλευσης των Ευρωπαίων ηγετών θα βρεθεί η συνέχιση της παροχής υποστήριξης στην Ουκρανία υπό το πρίσμα των πρωτοβουλιών που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας Συνόδου Κορυφής του G7, αλλά και των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» να συνδράμουν το Κίεβο, παρέχοντάς του ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

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Οι ηγέτες των πέντε κρατών θα συζητήσουν επίσης τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων της επόμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, με έμφαση στον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν τα ζητήματα «ασφαλείας» της ευρωπαϊκής ηπείρου. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα δώσουν ακόμα την ευκαιρία της εντατικοποίησης των πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση μιας Ευρώπης πιο ισχυρής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αρχής γενομένης από την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών «αμυντικών» ικανοτήτων, τονίζει στην ανακοίνωσή της η γαλλική προεδρία.

Ο Ρούτε στην Ουάσιγκτον για «κατευνασμό» του Τραμπ

Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επρόκειτο χθες να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί στη Σύνοδο Κορυφής η ανοιχτή και δημόσια ρήξη με τα ευρωπαϊκά κράτη - μέλη της ιμπεριαλιστικής «συμμαχίας». Κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον ο Ρούτε θα συναντηθεί και με μέλη του Κογκρέσου.

Η ένταση έχει κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να συνεισφέρουν πλήρως στη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και κράτησαν ορισμένες αποστάσεις, προωθώντας δικά τους συμφέροντα. Ο Τραμπ αμφισβήτησε ανοιχτά αν η Ουάσιγκτον θα πρέπει να τηρήσει το άρθρο 5 - τη «ρήτρα συλλογικής άμυνας» του ΝΑΤΟ - και δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ιμπεριαλιστική «συμμαχία».

Σε συνέντευξή του στο «Fox News» την Τρίτη ο Ρούτε χαρακτήρισε «μεμονωμένο» περιστατικό την άρνηση κάποιων χωρών του ΝΑΤΟ να επιτρέψουν τη χρήση των στρατιωτικών τους βάσεων από τις ΗΠΑ για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Επεσήμανε ότι εκατοντάδες αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις σε όλη την Ευρώπη, κάτι που θα «διευκρινίσει στον Τραμπ» κατά τη συνάντησή τους.

«Θα φύγουμε από αυτό και θα επικεντρωθούμε στη μεγάλη εικόνα του τι κάνει για το ΝΑΤΟ», είπε ο γγ, τονίζοντας ότι πολλές χώρες - μέλη αυξάνουν τις «αμυντικές» τους δαπάνες και ότι σκόπευε να αποκαλύψει αυτούς τους «τεράστιους» αριθμούς στον Τραμπ.

Πούτιν: Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας

Από την πλευρά του ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν κατηγόρησε τη «Δύση» και κυρίως το ΝΑΤΟ ότι έχει περάσει σε μια νέα φάση σχεδιασμού απέναντι στη Μόσχα, ότι «προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας». Την ίδια στιγμή, βέβαια, και η Ρωσία έχει εκτοξεύσει τις στρατιωτικές της δαπάνες πριν και κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος ηγέτης, μιλώντας σε εκατοντάδες αποφοίτους στρατιωτικών ακαδημιών, είπε ότι ενώ μέχρι τώρα τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ «έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας», πλέον «συζητούν ανοιχτά στη Δύση ότι προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον μας και αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι «δυτικές» κυβερνήσεις χρησιμοποιούν ως επιχείρημα «υποτιθέμενους κινδύνους» που προέρχονται από τη Ρωσία, κάνοντας λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες» περί ρωσικής απειλής.

Την ίδια στιγμή η ρωσική κυβέρνηση συνεχίζει να διαθέτει σημαντικούς οικονομικούς πόρους στον στρατιωτικό τομέα. Εκτιμάται ότι περίπου 4 στα 10 ρούβλια του κρατικού προϋπολογισμού κατευθύνονται για εξοπλισμούς και άλλους στρατιωτικούς σκοπούς, στην εσωτερική ασφάλεια και στη στήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Στο μήνυμά του προς τους νέους αξιωματικούς ο Πούτιν διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία διατηρεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή»...