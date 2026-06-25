Μια τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη με ενδιαφέρον.

Είπε πολλά και ενδιαφέροντα ο Νίκος Ανδρουλάκης το βράδυ της Τετάρτης στον Γιώργο Κουβαρά (ΕΡΤNews) ο Νίκος Ανδρουλάκης, που προσπάθησε να ταυτίσει τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη καταδεικνύοντας πως ο μονομέτωπος κατά της κυβέρνησης δεν είναι παρά ένας ιδιότυπος διμέτωπος κατά της ΝΔ και της ΕΛ.Α.Σ., διμέτωπος που δεν ωφελεί παρά το Μαξίμου.

Σε κάθε περίπτωση όμως ξεχωρίζει μια τοποθέτησή του που ουσιαστικά δείχνει πως αρχίζει να απεμπολεί το στόχο για πρώτο κόμμα στις εκλογές και να ανησυχεί και για τη δεύτερη θέση: «Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μια πολιτική εικόνα “Μητσοτάκη-Τσίπρα”, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μισαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μία περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, στελέχη, κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης».

Η στήλη έχει και άλλες φορές επισημάνει πως ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ για «πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο», ιδίως μετά την εμφάνιση της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, όχι απλώς δεν είναι ρεαλιστικός αλλά ενδέχεται και να επιστρέψει μπούμερανγκ στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Το παραδέχονται πλέον και τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν όμως πως δεν μπορούν πλέον να αλλάξουν στρατηγική. Αυτή είναι η αλήθεια.

Β.Σκ.