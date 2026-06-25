Ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρόκειται να δώσει αφορμή στο Μαξίμου να τον κατηγορήσει για υπονόμευση.

Δύσκολα θα δούμε ξανά ομιλητές στην ίδια εκδήλωση τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρόκειται να δώσει αφορμή στο Μαξίμου να τον κατηγορήσει για υπονόμευση και για τυχόν κακό αποτέλεσμα στις προσεχείς εκλογές.

Μόλις την Τρίτη άλλωστε τα «Παιχνίδια Εξουσίας» (ΕΔΩ) σας ενημέρωναν μεταξύ άλλων:

«Η τακτική του "χωρισμού" του Κώστα Καραμανλή από τον Αντώνη Σαμαρά δεν έφερε αποτελέσματα. Ο Κ. Καραμανλής βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να καταφερθεί κατά της ΝΔ -άλλωστε η ηγεσία της είναι το πρόβλημά του- ούτε δημοσίως να στηρίξει το κόμμα Σαμαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ο Κ. Καραμανλής δεν έδωσε «πράσινο φως» σε στελέχη που έχουν αναφορά σε αυτόν -ανάμεσά τους και δυο βουλευτές- να συμμετέχουν στο νέο κόμμα ως υποψήφιοι βουλευτές, ανεξαρτήτως βέβαια αν τα στελέχη στην πορεία τον ακούσουν ή όχι. Δεν προτρέπει κανέναν να ψηφίσει το κόμμα του Σαμαρά αλλά και δεν εμποδίζει κανέναν -τουναντίον- όταν του λένε ότι έχουν αποφασίσει να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία».

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Μη βιαστείτε όμως να πείτε πως ο Κώστας Καραμανλής «τα έσπασε» με τον Αντώνη Σαμαρά. Οι πληροφορίες της στήλης επιμένουν πως οι δυο πρώην πρωθυπουργοί βρίσκονται σε πλήρη συνεννόηση μεταξύ τους. Είπαμε, ο Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται να δώσει αφορμή στο Μαξίμου να τον κατηγορήσει για υπονόμευση, ώστε να του χρεώσει τυχόν αποτέλεσμα στις προσεχείς εκλογές. Η ευθύνη για το όποιο αποτέλεσμα στις κάλπες, θετικό ή αρνητικό, θα ανήκει αποκλειστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.