Η καταδίκη Ασημακοπούλου και των υπολοίπων «γαλάζιων», η περίπτωση Αβραμόπουλου και οι παραιτήσεις δυο γενικών γραμματέων!

Η αλήθεια είναι πως και μετά τις κατηγορίες κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου μέσα σε δέκα ημέρες συνέβησαν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όσα δεν συνέβαιναν σε μια κυβέρνηση σε ένα χρόνο!

Ας δούμε τι συνολικά συνέβη τις τελευταίες δέκα μέρες:

-Ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου με τρεις βαριές κατηγορίες, από συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση έως δωροληψία!

-Η Άννα Ασημακοπούλου και τα άλλα πολιτικά πρόσωπα που ήταν συγκατηγορούμενοί της καταδικάζονται με τριετή αναστολή! Και η κυβέρνηση, μέσω του εκπροσώπου της, θεώρησε το θέμα σχεδόν ...ανύπαρκτο!

-Νωρίτερα δυο Γενικοί Γραμματείς υπουργείων παραιτήθηκαν από τη θέση τους ουσιαστικά λόγω του σκανδάλου της πολεοδομίας με πολλά «γαλάζια» στελέχη.

-Ο Ανδρέας Δρυμιώτης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος από το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα ο Σαμαράς και η ΝΔ στις εκλογές να περιοριστεί στο 25% ή και χαμηλότερα. Τότε, όπως προέβλεψε, η ΝΔ θα εκλέξει 75 βουλευτές, η αντιπολίτευση θα έχει 225, γεγονός που θα τους επιτρέψει να παραπέμψουν τον πρωθυπουργό στο Ειδικό Δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Για πρώτη φορά τίθεται θέμα Ειδικού Δικαστηρίου για τον πρωθυπουργό και μάλιστα όχι από την αντιπολίτευση αλλά από έναν θερμό υποστηρικτή του Κυριάκου Μητσοτάκη και σφοδρού πολέμιου της αντιπολίτευσης!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κυρία Κοβέσι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί ο Άρειος Πάγος δεν ανανέωσε για μια θητεία αλλά μόνο για δυο χρόνια τη θητεία Ελλήνων μελών της, καθώς η κυβέρνηση τους θεωρεί «υπεύθυνους» για την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των πολιτικών προσώπων που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε αυτό.

Όλα αυτά μόνο μέσα σε δέκα μέρες!

Το θέμα είναι σοβαρό, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει να μπαίνει για τα καλά στο αστερισμό των σκανδάλων παρότι με τη συνδρομή μέρους της ηγεσίας της δικαιοσύνης μείζονες υποθέσεις, με κυριότερη αυτό των υποκλοπών, γίνεται συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να συγκαλυφθούν! Είναι δε χαρακτηριστικό πως την Τρίτη οι περισσότερες φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, ανάμεσά τους και η ναυαρχίδα του Φαλήρου που ιδιαιτέρως σεβόμαστε, δεν θεωρούν ότι το θέμα Αβραμόπουλου είναι πρωτοσέλιδο!

Το Μαξίμου είχε δώσει εντολή όλα τα ανοιχτά θέματα των σκανδάλων «να έχουν κλείσει έως τον Αύγουστο» ώστε το πεδίο να είναι ελεύθερο από τον Σεπτέμβριο προκειμένου ο πρωθυπουργός να μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε στιγμή κρίνει ότι τον συμφέρει την ημερομηνία προσφυγής στις κάλπες.

Όλα όμως δείχνουν πως το Μαξίμου θα οδηγηθεί στις επόμενες εκλογές με πολλά ανοιχτά σκάνδαλα στην επικαιρότητα.