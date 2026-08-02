Ο 72χρονος βρέθηκε νεκρός στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου.

Μυστήριο περιβάλλει τον θάνατο ενός άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας, ηλικίας 72 ετών, βρέθηκε λίγο μετά τις 20:00 χθες το βράδυ, στα πίσω καθίσματα του οχήματός του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην οδό Κωνσταντίνου Τσικλητήρα. Έφερε σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στο κεφάλι, ενώ παρά την κινητοποίηση των Αρχών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες, συλλέγοντας κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανασύνθεση των γεγονότων.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά το εσωτερικό του αυτοκινήτου, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο, αναζητώντας ίχνη, μαρτυρίες ή υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Στόχος είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τον εντοπισμό του 72χρονου και πώς βρέθηκε τραυματισμένος στο πίσω μέρος του οχήματος.

Σύμφωνα μάλιστα, με τον ΑΝΤ1, οι έρευνες στρέφονται στο κοντινό του περιβάλλον το οποίο ερευνάται για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

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Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα κληθεί να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα αίτια και τον χρόνο θανάτου, καθώς και τη φύση των τραυμάτων που έφερε το θύμα.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αξιωματικούς της Ασφάλειας να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, προκειμένου να ξεδιαλύνουν το μυστήριο και να δώσουν απαντήσεις για την υπόθεση.