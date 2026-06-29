Τι σηματοδοτεί η συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη βρέθηκε το Μέγαρο Μαξίμου όταν ανακοινώθηκε η συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με την αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Αν μη τι άλλο το τετ α τετ δείχνει πως η Ουάσιγκτον θεωρεί «ισχυρό παίκτη» τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό. Και πως το Μαξίμου όσο και αν έχει προσπαθήσει, όσο «δεδομένος σύμμαχος» και αν έχει γίνει, δεν έχει κατορθώσει να κερδίσει την εύνοια του Ντ. Τραμπ και των ανθρώπων του.

Δεν θα πούμε πως η συνάντηση Γκιλφόιλ με Σαμαρά ήταν στήριξη στον Αντώνη Σαμαρά.

Ήταν όμως μια «ευμενής ουδετερότητα» έναντι του πρώην πρωθυπουργό.

Και ανεξαρτήτως τι θα πει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης η συνάντηση δυσαρέστησε πολύ το Μαξίμου.

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Β.Σκ.