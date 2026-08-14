Στο παρελθόν ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει αποκαλύψει ότι έχει διαγνωστεί και με ΔΕΠΥ.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς μίλησε για το πώς έμαθε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνεδρίας στο Λονδίνο.

«Έχω ΔΕΠΥ και μόλις ανακάλυψα ότι έχω και λίγο αυτισμό, κάτι που μου αρέσει πολύ γιατί εξηγεί τόσα πολλά», είπε ο Ρόμπι Γουίλιαμς.

«Είναι το πάσο μου για να βγω από τη φυλακή τώρα, και όλα τα περίεργα πράγματα που κάνω απλώς λέω: "Συγγνώμη, είμαι αυτιστικός"».

Ο Γουίλιαμς συνέχισε λέγοντας πως: «με τη ΔΕΠΥ μπορείς να συγκεντρωθείς πλήρως σε κάτι 1.000%, αλλά με απολύτως όλα τα άλλα, απλά δεν μπορείς να τα κάνεις. Ρωτήστε τα παιδιά μου. Αυτό με το οποίο είμαι εντελώς και απόλυτα εμμονικός είναι η δημιουργία εικόνων και η δημιουργία αστείων πραγμάτων. Αν δημιουργώ εικόνες και αστεία πράγματα, δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου, επειδή ο εγκέφαλός μου είναι απίστευτα δημιουργικός και μπορεί να είναι δημιουργικός για όλα στον κόσμο που σε πανικοβάλλει ή σε φοβίζει».

Πρόσθεσε ακόμα πψς «για παράδειγμα, να πόσο τρελός είμαι: πρόσφατα, καθόμουν σε ένα αεροπλάνο και σκέφτηκα: "Τι θα γινόταν αν μπορούσα να έχω τηλεκίνηση και οι ενοχλητικές μου σκέψεις να λένε στο αεροπλάνο να συντριβεί μόνο του;"».

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Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ένα ακραίο και παράλογο σενάριο, το οποίο, όμως, δείχνει πόσο έντονα μπορεί να λειτουργεί το μυαλό του. «Είναι καλύτερο να εκπαιδεύω τον εγκέφαλό μου να κάνει κάτι άλλο, αντί να ανησυχώ ότι έχω υπερφυσικές δυνάμεις και μπορεί να ρίξω ένα αεροπλάνο», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες του NME