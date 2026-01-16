Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 6 Φεβρουαρίου.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς εξέπληξε ευχάριστα τους θαυμαστές του, με την αιφνιδιαστική κυκλοφορί του νέου του άλμπουμ, με τίτλο «BRITPOP».

Ο δίσκος – ο πρώτος του εδώ και σχεδόν μια δεκαετία – ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου, αλλά στη συνέχεια μετατέθηκε για τις 6 Φεβρουαρίου, ώστε να μην συμπέσει με το άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ, «The Life Of A Showgirl».

Τελικά, σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ο Βρετανός σταρ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του άλμπουμ του, το οποίο έρχεραι τρεις εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.

Σε ένα βίντεο στο Instagram που μοιράστηκε τα νέα, ο Γουίλιαμς είπε: «Αρκετά. Αποφάσισα ότι θέλω να το κάνω τώρα. Έχουν περάσει αιώνες. Τώρα, πάμε».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γουίλιαμς παραδέχτηκε ότι θα ήθελε πολύ να καταρρίψει το ρεκόρ των Beatles για άλμπουμ στο νούμερο ένα με το «BRITPOP».

Ο Γουίλιαμς έχει δώσει μια πρώτη γεύση από τον δίσκο με τα singles Rocket, στο οποίο συμμετέχει o Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath στην κιθάρα, Spies, Human και Pretty Face.

Σε άλλα νέα, ο Γουίλιαμς άφησε πρόσφατα να εννοηθεί μια μελλοντική επανένωση με τους Take That, λέγοντας ότι είναι «σίγουρος» ότι θα εμφανιστεί ξανά με το συγκρότημα.