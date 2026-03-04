Το σχόλιο της Ένωσης μετά τις επιθέσεις στον εισαγγελέα της δίκης των υποκλοπών.

Σε «όχημα» στοχοποίησης του εισαγγελέα της έδρας στη δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μετατράπηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Αφορμή ήταν η απόφαση του εισαγγελέα Δημ. Παυλίδη να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί στο νέο ΔΣ.

«Αυτόκλητοι» σχολιαστές των εκλογικών αποτελεσμάτων της Ένωσης, έσπευσαν αμέσως να εξαπολύσουν επίθεση σε βάρος του κ. Παυλίδη, επειδή δεν εξελέγη, με διαρροές στον Τύπο που περιείχαν μειωτικούς και προσβλητικούς για εκείνον χαρακτηρισμούς. Προφανής στόχος, βέβαια, ήταν να πληγεί το κύρος και η νομική επάρκεια ενός εισαγγελικού λειτουργού, που ξεχώρισε για τη στάση του στη δίκη των τηλεφωνικών υποκλοπών, εισπράττοντας μόνο επαινετικά σχόλια.

Τα σχετικά δημοσιεύματα, μάλιστα, χαρακτήριζαν ως «ανατροπή» τη μη εκλογή του εισαγγελικού λειτουργού στο ΔΣ της Ένωσης Εισαγγελέως, συνδέοντας την ευθέως με το γεγονός πως ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη για την υπόθεση του Predator.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του Dnews, ουδέποτε ο συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός προβλήθηκε ως φαβορί για να εκλεγεί στο ΔΣ της Ένωσης. Περισσότερο ως αουτσάιντερ φάνταζε στα μάτια των συναδέλφων του, οι οποίοι φαίνεται πως κινήθηκαν πολύ πιο… συντεταγμένα στις επιλογές τους.

Με την πρώτη του ανακοίνωση πάντως, το νέο ΔΣ αναφέρθηκε στα εν λόγω δημοσιεύματα, τονίζοντας ότι η οιαδήποτε εισαγγελική κρίση «δεν τελεί υπό την αίρεση της δημοφιλίας ή της επικοινωνιακής αποδοχής». Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως σημειώνει, οι αρχαιρεσίες της Ένωσης Εισαγγελέων «αποτελούν εσωτερική, δημοκρατική διαδικασία του Σώματος και αποτυπώνουν αποκλειστικά την ελεύθερη βούληση των μελών της».

Δίνοντας δε πολιτική χροιά στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σημειώνει: «Η χρήση απαξιωτικής ή φορτισμένης φρασεολογίας και η διατύπωση υπαινικτικών συσχετισμών, που μετατρέπουν μια εσωτερική διαδικασία σε πεδίο πολιτικής ή προσωπικής αντιπαράθεσης, δεν συμβάλλουν στην αντικειμενική ενημέρωση και πλήττουν τη θεσμική εικόνα της Δικαιοσύνης».