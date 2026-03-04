«Τα δύο drones κατευθύνονταν στη Σούδα», επανέλαβε ο γ.γ. του ΚΚΕ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανήλθε στις πληροφορίες που ανέφερε ότι έχει σχετικά με αναχαίτιση drones από το Ιράν που είχαν στόχο τη Σούδα, κάτι που διέψευσε νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας.

Ο γ.γ. του ΚΚΕ μετέφερε αυτές τις πληροφορίες μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες νωρίτερα σήμερα. Σε δηλώσεις του στο Action24, το βράδυ της Τετάρτης, είπε πως «υπήρξε συναγερμός» στη βάση της Σούδας και ακολούθησε η απόφαση για την αποστολή των Patriot στην Κάρπαθο.

«Είχα μια πληροφορία, που είναι έγκυρη, από όσο μπορώ να εκτιμήσω, ότι από τα τέσσερα drones από το Ιράν, τα δύο αφορούσαν τον στόχο της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι και τα δύο αφορούσαν τη Σούδα, κατευθύνονταν εκεί», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Νομίζω ότι έτσι είναι τελικά, γιατί αμέσως υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας εκείνες τις ώρες- προχθές- και ακολούθησε η απόφαση για αποστολή των Patriot στην Κάρπαθο, ώστε να ενισχύσουν την αεράμυνα», συμπλήρωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu8fjkb3l55?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Νίκος Δένδιας διέψευσε αυτές τις πληροφορίες, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση, θεωρώ ότι θα την είχαμε. Βλέπουμε την τροχιά οποιουδήποτε πυραύλου ή συστήματος που ξεκινά είτε από τον Λίβανο, είτε από το Ιράν και κατευθύνεται είτε προς την Κύπρο, είτε προς την ελληνική επικράτεια και δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο», απάντησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας όταν ρωτήθηκε σχετικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu6aw9cezwh?integrationId=40599y14juihe6ly}