Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε ο Δημήτρης Σταρόβας όπου μίλησε τόσο για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, όσο και για τη σχέση του με την σύντροφό του, Άννα.

Ο καλλιτέχνης, όπως ανέφερε αρχικά βρίσκεται σε μία έντονη περίοδο δημιουργικότητας και προσπαθεί να δημιουργήσει μία μπάντα και να παίξουν κλασικά ροκ τραγούδια:

«Διανύω μία περίοδο δημιουργικότητας και απολαμβάνω τη ζωή. Έχω το προνόμιο να είναι φίλος μου ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που είναι ένας θρύλος. Πάντα ήθελα να φτιάξουμε μία μπάντα με φίλους μουσικούς και να παίξουμε κλασσικά αγαπημένα ροκ. Το καλοκαίρι θα κάνουμε και ένα summer edition».

Σε ό,τι αφορά το θεσμό του γάμου και το αν θα έκανε το επόμενο βήμα με τη σύντροφό του, Άννα ο μουσικός ανέφερε: «Θα έκανα το επόμενο βήμα μαζί της και δεν μου λείπει ο γάμος. Παντρεύτηκα δύο φορές και θα το έκανα ξανά ευχαρίστως για χάρη της Άννας».

Τέλος, σχολιάζοντας το διαδίκτυο και την τεχνητή νοημοσύνη δήλωσε: «Το διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο σκουπιδαριό αλλά και το αντίθετο, είναι θέμα χρήσης..».

