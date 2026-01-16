Για την περιπέτεια που είχε με την υγεία του, μίλησε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, 16 Ιανουαρίου, ο Δημήτρης Σταρόβας, όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Υπενθυμίζεται, πως ο μουσικός κατά το 2024, είχε υποστεί βαρύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, που τον οδήγησε στο νοσοκομείο και σε σταδιακή αποκατάσταση. Σήμερα λοιπόν, ο ίδιος, μιλώντας με την παρουσιάστρια της εκπομπής, παραδέχτηκε πως το βάρος του, ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την υγεία του: «Είχα φτάσει 167 κιλά. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια, δεν είναι χούι που λένε. Προφανώς τα κιλά έπαιξαν αρνητικό ρόλο σε αυτό που έπαθα. Γενικά, αν έχεις παραπάνω κιλά, όλα επιβαρύνονται», εξήγησε.

Ο Δημήτρης Σταρόβας στη «Super Κατερίνα»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης λοιπόν, ο μουσικός, παραδέχτηκε μεταξύ άλλων πως αρχικά, είχε κανονίσει να βγει από το νοσοκομείο από την πίσω πόρτα, ωστόσο από την πρώτη στιγμή είχε αποφασίσει πως θα μιλήσει για το πρόβλημα που αντιμετώπισε παρά το γεγονός πως μέχρι και σήμερα η ομιλία του δεν έχει επανέλθει πλήρως: «Είχαμε αποφασίσει να βγω από την πίσω πόρτα του νοσοκομείου, γιατί οι κάμερες ήταν κάθε μέρα εκεί. Και τελευταία στιγμή λέω «Γιατί; Τι έχω να κρύψω;». Και αποφάσισα να βγω... Μιλάω καλύτερα, αλλά η μόνη κούραση που νιώθω, ενώ σωματικά νιώθω όπως όταν ήμουν 30 χρονών, μου βγαίνει στη φωνή. Αλλά δεν πειράζει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpxj4hdbq1t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο, παραδέχτηκε πως κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, το πρώτο πράγμα που είχε ζητήσει ήταν η κιθάρα του: «Δεν σου κρύβω ότι μερικές φορές ξυμνάω και λέω «Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη... ωραία, μιλάω». Αν πάρω το χρόνο μου μπορώ να πω τα πάντα. Το πρώτο πράγμα που ζήτησα μέσα στο νοσοκομείο ήταν η κιθάρα μου. Τι το ήθελα; Γιατί από την πρώτη ημέρα δεν είχα κανένα κινητικό πρόβλημα. Νόμιζα ότι στην κιθάρα θα είμαι εντάξει αλλά είχα πρόβλημα συγχρονισμού, το ένα χέρι με το άλλο. Ευτυχώς πολύ πιο γρήγορα από την ομιλία επανήλθα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpxukqx388h?integrationId=40599y14juihe6ly}