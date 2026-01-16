Όσα ανέφερε ο Στάθης Σχίζας για την οικογένειά του και την προσωπική του ζωή.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, μίλησε ο Στάθης Σχίζας, ο πρώην νικητής του Survivor και παίκτης του Exathlon.

Κατά τη διάρκεια του αποσπάσματος ο ίδιος εστίασε και μίλησε για τα μελλοντικά του σχέδια που αφορούν την προσωπική του ζωή, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχτεί ανά διαστήματα: «Παρόλο που δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ ή το κυνηγώ, κατά καιρούς μου κάνουν τηλεοπτικές προτάσεις, δεν με ενδιαφέρει στην προκειμένη φάση», εξήγησε αρχικά.

Ο Στάθης Σχίζας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star»

Σε δεύτερο χρόνο, ο Στάθης Σχίζας, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, μίλησε για τις απογοητεύσεις που έχει δεχτεί στη ζωή του, εξηγώντας πως εμπιστεύεται τον εαυτό του: «Έχω νιώσει προδοσία από δικούς μου, ποιος δεν έχει προδοθεί... Με επηρέασε λίγο, αλλά τα περιμένω όλα. Ο μόνος που μπορείς να εμπιστευτείς είναι ο εαυτός σου. Η υπερβολική καλοσύνη ισοδυναμεί με χαζομάρα».

Αναφορικά με την προσωπική του ζωή, ο ίδιος εξήγησε πως αν και ο γάμος και η οικογένεια είναι στα μελλοντικά του σχέδια, δεν είναι κάτι που τον βιάζει, καθώς ήδη έχει το παιδάκι του: «Στα σχέδιά μου είναι ο γάμος, κάποια στιγμή θέλω να κάνω οικογένεια και ένα άλλο παιδάκι, αλλά δεν έχω βάλει κάποιο deadline. Έχω κάνει το παιδί μου, δεν με βιάζει κάτι».

Με τρυφερότητα μάλιστα αναφέρθηκε και στην οικογένειά του και τους δύο γονείς του, σημειώνοντας μάλιστα πως ένας από τους λόγους που δυσκολεύεται να βρει σύντροφο, είναι διότι, αναζητά την μητέρα του: «Η μαμά μου είναι πραγματικά ηρωίδα… Πραγματικά θα είμαι ευλογημένος αν θα με αγαπήσει τόσο η σύντροφος που θα επιλέξω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Γι’ αυτό δεν βρίσκω σύντροφο, γιατί ψάχνω την μάνα μου, το λένε και οι ψυχολόγοι...».

