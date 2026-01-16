Η πρώτη επίσημη ζωντανή περιοδεία της Eurovision, είναι γεγονός και θα ταξιδέψει σε 10 ευρωπαϊκές χώρες!

Με αφορμή την 70η επέτειο του θεσμού, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε την πρώτη επίσημη ζωντανή περιοδεία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα «eurovisionworld.com», η περιοδεία Eurovision Live, αναμένεται για τον Ιούνιο και τον Ιούλιου του 2026, ακριβώς έναν μήνα μετά από τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

{https://x.com/BBCNews/status/2011764966227956116}

Στις εμφανίσεις θα συμμετάσχουν εμβληματικοί καλλιτέχνες του θεσμού, οι οποίοι συμμετείχαν στην Eurovision, στο πέρασμα των επτά δεκαετιών που υλοποιείται, ενώ μαζί του θα λάβουν μέρος και οι συμμετέχοντες του 2026. Αντίστοιχα, η EBU προσθέτει ότι θα εμφανιστούν και ειδικοί καλεσμένοι-έκπληξη σε κάθε πόλη.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά το πρόγραμμα των «Icons» θα ενημερωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν από τον διαγωνισμό του 2026, θα ανακοινωθούν μετά το μεγάλο τελικό.