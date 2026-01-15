Ο Good Job Nicky συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Dark Side of the Moon».

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται οι τηλεθεατές να ακούσουν για πρώτη φορά ολοκληρωμένα τα 28 υποψήφια τραγούδια για τον εθνικό τελικό της Eurovision, ενώ μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να αναδειχθεί το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον 70o Διαγωνισμό Τραγουδιού, το Μάιο στη Βιέννη.

Αντίστοιχα ο εθνικός τελικός, έχει προγραμματιστεί και επίσημα πλέον, για τις 11, 13 και 15 Φεβρουαρίου 2026.

Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ο Good Job Nicky, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ όπου και μίλησε για τη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό, αλλά και για το τραγούδι που επρόκειτο να ερμηνεύσει.

Eurovision: Ο Good Job Nicky στον καναπέ του «Στούντιο 4»

O Good Job Nicky συμμετέχει στο εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Dark Side of the Moon», ενώ το τραγούδι του αναμένεται να ακουστεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Όπως μάλιστα αναφέρεται και στο σχετικό απόσπασμα ο νεαρός τραγουδιστής, είχε δηλώσει συμμετοχή και παλαιότερα με σκοπό να εκπροσωπήσει τη χώρα: «Δεν θα έλεγα ότι με κυνηγάει όλο αυτό, θέλω να σκέφτομαι ότι συμβαδίζουμε πλέον με τη Eurovision… Για φέτος, ήξερα ότι θέλω να πάω από την πρώτη μέρα και ήταν από τις λίγες φορές που το ήξερα από τόσο νωρίς. Έχω προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ σίγουρος και το τραγούδι είναι γραμμένο ξεκάθαρα για τη Eurovision…».

Σε άλλο σημείο μάλιστα πρόσθεσε: «Είμαι κατά κύριο λόγο αγγλόφωνος καλλιτέχνης και νιώθω ότι μπορώ να τιμήσω το θεσμό και τη χώρα μας. Ομολογώ ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με φήμη η συμμετοχή μου, ή το βήμα. Έχει να κάνει ξεκάθαρα επειδή είμαι παθιασμένος και θέλω να τιμήσω τη χώρα μου και το θεσμό. Μ’ αρέσει ο θεσμός… Θα νιώσω ευλογημένος αν από τα τόσα άτομα που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, καταλήξω να είμαι ο ένας που θα την εκπροσωπήσει… Είναι το αυτονόητο. Αν πας να κάνεις του δουλειά σου καλά, θα έρθουν και άλλα…».

Όσον αφορά το τραγούδι του, σημειώνει πως είναι ένα κομμάτι που τον αντιπροσωπεύει: «Θα ακούσετε μέσα στο τραγούδι Good Job Nicky, πιστεύω με αντιπροσωπεύει…».

«Εποικοδομητική, μ’ αρέσει αυτό το τρέξιμο, έχω πει στον εαυτό μου, ότι θα ξεκουραστώ στις 17 Μαΐου… Φέτος έχει ωριμότητα, ετοιμότητα, αυτοπεποίθηση και μία σιγουριά ως προς το ποιος είμαι, μπορώ να ανταπεξέλθω…», ανέφερε χαρακτηριστικά για το πώς περνάνε οι ημέρες των προετοιμασιών.

Τέλος, ανέφερε πως την ώρα που βρίσκεται στη στιγμή του διαγωνισμού αισθάνεται ως δε εκπροσωπεί τον εαυτό του αλλά την χώρα: «Οφείλω να πάω να κάνω τη δουλειά μου σωστά, γιατί εκπροσωπώ το έθνος όχι τον εαυτό μου και αυτή η διαδικασία του εθνικού τελικού και τελικού έχει να κάνει στο να πείσω το έθνος, ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να φέρω το αποτέλεσμα που μας αξίζει ως έθνος…».

