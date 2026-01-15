Την φιλία της με την Άννα Βίσση περιέγραψε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Για τη φιλία της με την Άννα Βίσση, μίλησε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε μερικές από τις συνήθειές τους.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός, αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η ερμηνεύτρια, όπου η ίδια είχε ανέβει στη σκηνή για να την κατεβάσει με σκοπό να παίξουν χαρτιά.

Η αναφορά της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στην Άννα Βίσση

Αρχικά, η ηθοποιός, με θαυμασμό μίλησε για τη σκηνική παρουσία της Άννας Βίσση, εξηγώντας πως όταν ανεβαίνει στη σκηνή μεταμορφώνεται: «Κάνει μία φοβερή μεταμόρφωση. Δεν είναι η Άννα πια όταν είναι πάνω στη σκηνή. Είναι ένα θέαμα. Είναι ένα υπερθέαμα».

«Με την Άννα έχουμε κοιταχτεί χωρίς ιδιότητες και έχουμε πει και πέντε ατάκες… Είναι άνθρωπος κανονικός πίνω, παίζει χαρτιά, βρίζει…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfob106ygpgp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μιλώντας μάλιστα για ένα περιστατικό από τη μεταξύ τους σχέση, εξήγησε πως ένα βράδυ είχαν κανονίσει να παίξουν χαρτιά μαζί με την παρέα τους, ωστόσο η ερμηνεύτρια λίγες ώρες μετά ήταν ακόμη πάνω στη σκηνή και τραγουδούσε. Έτσι, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, πήρε την απόφαση να ανέβει στη σκηνή για να την κατεβάσει: «Της έχω κάνει το εξής. Έχουμε πει, θα τελειώσει σήμερα η Αννούλα για να πάμε να παίξουμε κανάστα. Είμαστε κάτω εγώ και ο Χάρης, το ταίρι. Και είναι πάνω ο Τσεβάς. Αυτή είναι η παρέα της κανάστας… Έχει πάει πια 4, τι ώρα θα παίζαμε χαρτιά;. Το σπίτι της είναι μακριά. Θέλεις μία ώρα δρόμο να πας… Της κάνω νόημα ότι φεύγω, είχα παρκάρει στο θέατρο. Ξεκινάω πάω και μου λένε λίγο αργότερα, ότι η Άννα είναι ακόμα στην πίστα και τραγουδάει… Ξαναπάω στο μαγαζί, μπαίνω μέσα και ανεβαίνω στη σκηνή την ώρα που έκανε μία τελευταία υπόκλιση, είχε πάει 6 παρά η ώρα και της λέω: «Είσαι με τα καλά σου; Έχεις αποτρελαθεί; Τι ώρα θα παίξουμε χαρτιά;». Μας έπιασαν τα γέλια, την πήρα και πήγαμε και παίξαμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfob1cul91t5?integrationId=40599y14juihe6ly}