Ο Τάκης Καραγκούνιας πρώην παίχτης του Survivor και του Exathlon, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και σε ένα από τους πιο πολυσυζητημένους συμμετέχοντες του φετινού ριάλιτι επιβίωσης, Gio Kay.

Ο Gio Kay, είναι ένας από τους παίχτες που από τα πρώτα λεπτά της πρεμιέρα έχει τραβήξει την προσοχή των τηλεθεατών, των συμπαικτών και του παρουσιαστή Γιώργου Λιανού, τόσο για τον πληθωρικό χαρακτήρα του, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται.

Να σημειωθεί μάλιστα, πως μεταξύ του ελληνοαμερικάνου και του παρουσιαστή, φαίνεται να έχει δημιουργηθεί μία άτυπης μορφής κόντρα, με αποτέλεσμα ο παίχτης συχνά να επικρίνεται από τους «Επαρχιώτες» και τους «Αθηναίους».

Ο Τάκης Καραγκούνιας λοιπόν, μέσα από την εκπομπή του Alpha, εξέθεσε την προσωπική του άποψη: «Εγώ πιστεύω ότι είναι ρόλος. Εκτιμώ πως δεν έχει καταλάβει πού έχει πάει. Αν έχει πάει εκεί για να γίνει λίγο πιο γνωστός, πολύ καλά κάνει. Αν έχει πάει για να παίξει στο παιχνίδι, πρέπει να ηρεμήσει λίγο και να δει πώς είναι πραγματικά το παιχνίδι», τονίζει στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Σε δεύτερο χρόνο, ο ίδιος, απάντησε στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου αναφορικά με το φετινό ριάλιτι επιβίωσης: «Για εμένα πάρα πολύ καλή είναι η Δεσσύλα, και θα προχωρήσει εκτός απροόπτου. Σαν κορίτσι, εκείνη που ξεχώρισα πάλι, είναι η Βασιλική… πρώην, νυν (;) του Μαρτίκα. Δεν ξέρω, μήπως είναι ένα σχέδιο Μαρτίκα εδώ; Θα δείξει».

