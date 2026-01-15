Η αναφορά της Κατερίνας Καινούργιου στον ερχομό της κόρης της.

Τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία φαίνεται να βρίσκεται στην πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, καθώς όπως πλέον είναι γνωστό με τον σύντροφό της περιμένουν κοριτσάκι.

Η γνωστή παρουσιάστρια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναφέρεται τακτικά στην εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας έτσι την χαρά της για την νέα της ζωή και μικρά στοιχεία για τον ρόλο της μαμάς που σύντομα θα αναλάβει.

Σήμερα μάλιστα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια «πρόδωσε» το όνομα που θέλει να χαρίσει στην κόρη της.

Αφορμή, στάθηκε ένα κομπλιμέντο για το κολιέ που φορούσε στο λαιμό της το οποίο και γράφει το όνομά της.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε έφτιαξε κατόπιν παραγγελίας το κολιέ, ένα για εκείνη και ένα για τη φίλης της Γεωργία με το όνομα του γιου της, ενώ κατά τη ροή της συζήτησης, είπε πως όταν γεννηθεί η κόρη της θα φτιάξει ένα αντίστοιχο με το όνομα… Ξένια.

«Έκανα ένα για εμένα και ένα για τη Γεωργία, το γιο της, που λέγεται Μάξιμος. Έχω κάνει δύο. Και όταν κάνω και το κοριτσάκι μου θα βάλω και το Ξένια… Με το καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Σήμερα μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια αποκάλυψε και τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε στο σύντροφό της την εγκυμοσύνη της. Συγκεκριμένα, με αφορμή το βίντεο της Μαριλένας Ρουμελιώτη που αποκάλυψε τον τρόπο με το οποίο ανακοίνωσε τη δική της κύηση.

Έτσι, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε για την ίδια: «Εμάς έγινε πολύ φυσικά. Αρχικά δεν ήταν μόνος του ήταν με τον κολλητό του τον Νικόλα. Ήμασταν στην Πάρο και τους είπα μάλλον είμαι έγκυος».

