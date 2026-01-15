Ο ηθοποιός αποκάλυψε οτι αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης έκανε μια σοβαρή αποκάλυψη σχετικά με την υγεία του, λίγο μετά την έναρξη της νέας χρονιάς. Ο αγαπημένος ηθοποιός εμφανίστηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράστασης «Cancel», στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης η Αθηνά Μαξίμου και ο Θανάσης Κουρλαμπάς, και μίλησε στους δημοσιογράφους για τις δύσκολες στιγμές που περνά.

Όταν ρωτήθηκε πώς ξεκίνησε η χρονιά, ο Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε με ειλικρίνεια: «Μη ρωτάς, εγώ… με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο, δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα! Πραγματικά δύσκολα, δεν πρέπει να τα συζητήσουμε».

Παρά τις δυσκολίες, ο ηθοποιός εξέφρασε τις ευχές του για το 2026: «Να τελειώσει αυτό το ζήτημα, το οποίο έχω. Να είμαστε καλά, να είμαι καλά με την Αθηνά μου, να είμαστε καλά με τους συνεργάτες».

Σε άλλο μέρος της συνέντευξης, ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε και για τη γνωριμία του με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, διευκρινίζοντας τη σχέση τους:

«Μιλάς με έναν άνθρωπο που έχει διαβάσει ένα βιβλίο. Ρωτήστε τον άνθρωπο που το έγραψε. Υπάρχει μια σχέση κοινωνική με έναν άνθρωπο, τον οποίο εκτιμώ και ο ίδιος με εκτιμά και υπάρχει και οικογενειακή σχέση, αλλά δε σημαίνει κάτι παραπέρα».

