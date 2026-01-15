Συγκλονιστική παρέμβαση για τα γυναικεία δικαιώματα και τη γυναικοκτονία.

Με ένα βαθιά ανθρώπινο και φορτισμένο μήνυμα από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε με λυγμούς για τη γυναικοκτονία, την κακοποίηση και την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των γυναικείων δικαιωμάτων. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν μίλησε μόνο με την πολιτική της ιδιότητα, αλλά ως μητέρα και ως γυναίκα με προσωπικά βιώματα.

«Υπάρχει έγκλημα πάθους; Υπάρχει έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως καμία μορφή βίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να δικαιολογείται. Αναφερόμενη στην κόρη της, μόλις επτά ετών, εξέφρασε τον φόβο και την αγωνία κάθε μητέρας για το μέλλον των παιδιών της, θέτοντας το ερώτημα αν θα χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσει όσα έχουν βιώσει άλλες γυναίκες.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η αναφορά της στον πόνο των μανάδων που έχουν χάσει τα παιδιά τους, επισημαίνοντας πως αυτός ο πόνος δεν μπορεί να γίνει πραγματικά κατανοητός από κανέναν που δεν τον έχει ζήσει. «Δεν είναι λογικός, δεν είναι βιώσιμος, δεν είναι δυνατόν να τον αντέξει κανείς», είπε με εμφανή συγκίνηση.

Η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε ανοιχτά και για τη δική της εμπειρία κακοποίησης σε προσωπική σχέση, ξεκαθαρίζοντας ότι η ενασχόλησή της με τα γυναικεία δικαιώματα δεν ήταν επιλογή προβολής, αλλά ανάγκη που γεννήθηκε μέσα από τα βιώματά της. Όπως τόνισε, δεν ήταν πιο δυνατή από άλλες γυναίκες — απλώς στάθηκε πιο τυχερή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfp00rdiabpt?integrationId=40599y14juihe6ly}