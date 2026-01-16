Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αρνείται τις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων εναντίον του.

Τη δική του απάντηση στις καταγγελίες δύο εργαζομένων των εναντίον του για κακοποίηση, βιασμό και trafficking έδωσε με ανάρτησή του στο Instagram ο Χούλιο Ιγκλέσιας.

«Αρνούμαι ότι κακοποίησα, εξανάγκασα ή δεν έδειξα σεβασμό σε οποιαδήποτε γυναίκα. Αυτές οι κατηγορίες είναι απολύτως ψευδείς και με θλίβουν βαθιά» έγραψε ο 82χρονος Ισπανός τραγουδιστής, απαντώντας στις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του στις ιδιοκτησίες του στις Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι καταγγελίες διερευνώνται από την ισπανική δικαιοσύνη.

Οι δύο γυναίκες, μια οικιακή βοηθός και μια φυσιοθεραπεύτρια, ισχυρίστηκαν ότι υπέστησαν σεξουαλική και άλλες μορφές κακοποίησης ενώ εργάζονταν στις κατοικίες του Ιγκλέσιας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους εργάστηκαν στις κατοικίες του στην Καραϊβική για 10 μήνες το 2021, οπότε και ισχυρίζονται ότι έγιναν οι σεξουαλικές επιθέσεις.

Στις 5 Ιανουαρίου, οι γυναίκες υπέβαλαν μήνυση για σεξουαλική επίθεση και trafficking στο εθνικό δικαστήριο, το οποίο διερευνά εγκλήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν εκτός των συνόρων της Ισπανίας. Οι ομάδες υπεράσπισης Women's Link Worldwide και η Διεθνής Αμνηστία δήλωσαν ότι οι πράξεις που καταγγέλλονται θα μπορούσαν να θεωρηθούν «έγκλημα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την καταναγκαστική εργασία» και «εγκλήματα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας».

Σύμφωνα με μαρτυρίες που συνέλεξαν οι δύο ομάδες, ο Ιγκλέσιας υπέβαλε τις γυναίκες σε «σεξουαλική παρενόχληση, έλεγχε τακτικά τα κινητά τους τηλέφωνα, περιόριζε τη δυνατότητα που είχαν να φεύγουν από το σπίτι όπου εργάζονταν και τις υποχρέωνε να εργάζονται έως και 16 ώρες την ημέρα χωρίς ρεπό».

Η Women's Link περιέγραψε τις καταγγέλλουσες ως νεαρές Λατινοαμερικανίδες «σε ευάλωτες καταστάσεις που εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από τους μισθούς τους λόγω των οικονομικών και κοινωνικών τους συνθηκών».

Η απάντηση του Ιγκλέσιας

Σε δήλωσή του στο Instagram, ο Ιγκλέσιας έγραψε πως «με βαθιά θλίψη απαντώ στις κατηγορίες που διατύπωσαν δύο άτομα που εργάζονταν στο παρελθόν για μένα. Ποτέ δεν ένιωσα τέτοια κακία, αλλά έχω ακόμα τη δύναμη να ενημερώσω τους ανθρώπους για όλη την αλήθεια και να υπερασπιστώ την αξιοπρέπειά μου ενάντια σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία».

Ο τραγουδιστής ευχαρίστησε επίσης «τους τόσους αγαπημένους ανθρώπους που μου έστειλαν μηνύματα στοργής και αφοσίωσης» και πρόσθεσε πως έχει βρει παρηγοριά σε αυτούς.

Σύμφωνα με την ισπανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα elDiario.es και το αμερικανικό πρακτορείο Univision, τα οποία διερεύνησαν τους ισχυρισμούς των δύο γυναικών για τρία χρόνια, οι καταγγελίες τους υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες, τηλεφωνικά αρχεία, μηνύματα και ιατρικές γνωματεύσεις.

Οι καταγγελίες τους αναφέρουν άλλους πρώην υπαλλήλους που περιγράφουν μια απειλητική, εξαιρετικά αγχωτική ατμόσφαιρα για όσους εργάζονται για τον Ιγκλέσιας. Ωστόσο, ένας παλιός φίλος του τραγουδιστή, ο Χάιμε Πενιαφιέλ, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «απόλυτα ψέματα», ενώ ένας άλλος σύμμαχος, ο δημοσιογράφος Μιγκέλ Άνχελ Παστόρ, είπε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ «καμία υπόνοια ότι μπορεί να έχει διαπράξει κάτι τέτοιο».

