Μαζί με τον σύζυγό της, η μητέρα από την Κρήτη αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 42χρονη μητέρα από χωριό της Μεσσαράς στην Κρήτη,που μαζί με τον 54χρονο σύζυγό της συνελήφθησαν με κατηγορίες κακοποίησης και ασέλγειας των παιδιών τους.

Στους περιοριστικούς όρους είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και μη προσέγγισης των ανήλικων τέκνων της. Η 42χρονης και ο σύζυγός τους αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, που αφορούν στην κακοποίηση και σεξουαλική από την πλευρά του πατέρα, σε βάρος δύο παιδιών τους μιας 15χρονης και μιας 24χρονης με μέτρια νοητική υστέρηση.

«Πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση, καθότι δεν υπήρχαν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής, για κακοποιητικές συμπεριφορές από την πλευρά της συγκεκριμένης κατηγορουμένης» ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης της 42χρονης, Γιάννης Χατζηδάκης.

Κατά την απολογία της η 42χρονη δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που τις αποδίδονται και δήλωσε πώς «δεν υπάρχει κανένα πραγματικό περιστατικό, δυνάμενο να θεμελιώσει υπόνοια ενοχής για τα συγκεκριμένα αδικήματα» πρόσθεσε ο άλλος συνήγορός της, Λευτέρης Κάρτσωνας. Πρόσθεσε ακόμα πως «δεν υπάρχει δημόσιος λειτουργός που να έχει καταθέσει στη συγκεκριμένη υπόθεση και να έχει πει κάτι επιβαρυντικό για τους κατηγορουμένους γονείς», ενώ σχολίασε ότι από την πλευρά της υπεράσπισης θα ζητηθεί διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης όλων των μελών της οικογένειας «διότι κατά την άποψή μας αυτό δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά και είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την ανάδειξη της αξιοπιστίας ενός εκάστου των φερομένων μαρτύρων».

Ο 54χρονος πατέρας που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και την κατηγορία περί βιασμού ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, όπως και γενετήσιων πράξεων με ανήλικο, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί.