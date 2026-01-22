Για την ψηφιακή σεξουαλική κακοποίηση μέσω deepfakes και της Τεχνητής Νοημοσύνης μίλησε η Ελεονώρα Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο.

Στο ζήτημα της «ψηφιακής σεξουαλικής κακοποίησης μέσω deepfakes» αναφέρθηκε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη, κατά την παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα και τις πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «εκατομμύρια γυναίκες έχουμε δει τον εαυτό μας γυμνό στο διαδίκτυο, χωρίς να έχουμε ποτέ γδυθεί και χωρίς να έχουμε καταφέρει ποτέ να κατεβάσουμε από τις πλατφόρμες το περιεχόμενο. Ανάμεσα τους κι εγώ». Περιέγραψε πώς απλές, καθημερινές φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλοιώθηκαν ψηφιακά, χωρίς άδεια και συναίνεση, επισημαίνοντας ότι «Φωτογραφίες απλές, από το Instagram, ντυμένες, καθημερινές ξεγυμνώθηκαν με ένα κλικ, από αλγόριθμους, χωρίς άδεια, χωρίς ντροπή, χωρίς συναίνεση, χωρίς συνέπειες».

Η κ. Μελέτη ξεκαθάρισε ότι «Αυτό δεν είναι, όμως, παρενέργεια της τεχνολογίας. Είναι σεξουαλική εκμετάλλευση, είναι εκβιασμός, είναι ψηφιακός βιασμός», υπογραμμίζοντας πως τα deepfakes στοχεύουν κυρίως γυναίκες: «εκείνες που εκτίθενται, εκείνες που μιλούν, εκείνες που ενοχλούν, εκείνες που τις ζηλεύουν κι εκείνες που τις εκδικούνται».

Παράλληλα, επέρριψε την ευθύνη όχι στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στις ψηφιακές πλατφόρμες και στην ανεπαρκή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δηλώνοντας ξεκάθαρα: «Ας σταματήσει, όμως, το παραμύθι. Δεν φταίει η Τεχνητή Νοημοσύνη γι’ αυτό. Φταίνε οι πλατφόρμες που κερδίζουν "χοντρά", και οι νόμοι που δεν εφαρμόζονται».

Όπως πρόσθεσε, «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ψηφιακούς κανόνες. Οι πλατφόρμες όμως τους εφαρμόζουν; Όχι», τονίζοντας με έμφαση ότι «Δεν μπορεί ο αλγόριθμος να έχει περισσότερα δικαιώματα από το ανθρώπινο σώμα». Κλείνοντας, έθεσε ξεκάθαρα το δίλημμα για το μέλλον: «Ή θα επιβάλουμε, λοιπόν, άμεση αφαίρεση παράνομου deepfake υλικού και κυρώσεις ή θα απαιτήσουμε πλήρη ευθύνη των πλατφορμών και θα παραδεχτούμε ότι το ψηφιακό μέλλον δεν απαιτεί το γυναικείο σώμα να είναι αντικείμενο. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ».