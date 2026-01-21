Πεδίο μάχης οι εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το «πάγωμα» της συμφωνίας Mercosur.

«Προφανώς και έχουμε ενημερωθεί για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, καλώς θα την λάβει το ευρωπαϊκό δικαστήριο», ήταν το πρώτο σχόλιο του Κώστα Τσιάρα για την παραπομπή της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά τη συζήτηση επί της πρότασης του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, τόνισε πως «κάνουμε restart στον πρωτογενή τομέα. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, επιλέξτε εάν θα συμμετάσχετε, προτείνοντας λύσεις».

Παράλληλα, σημείωσε πως η διακομματική επιτροπή για το αγροτικό θα καταλήξει σε λύσεις που όχι μόνο θα δεσμεύσουν την παρούσα κυβέρνηση, αλλά θα αποτελέσουν την εθνική γραμμή για τα επόμενα χρόνια, ενώ όπως είπε η πρόσκληση για διακομματικό διάλογο δεν είναι επικοινωνιακή, αλλά εθνικής ευθύνης.

Ο Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης «μη θεσμοθετημένες» και «μη λειτουργικές», ενώ απαντώντας στα πυρά για την απουσία του πρωθυπουργού από τη σημερινή συζήτηση, επεσήμανε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Νταβός και ακολούθως στις Βρυξέλλες,.

«Δεν είναι προγραμματισμένες οι διεθνείς εξελίξεις», είπε χαρακτηριστικά, ενώ έστρεψε τα βέλη του προς το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της ευλογιάς, σημείωσε πως δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην ευρωζώνη, σημειώνοντας πως «η απόφαση για τον εμβολιασμό αφορά στην άποψη της επιστήμης. Κρίμα που άλλαξε στάση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως πρέπει να γίνει εμβολιασμός».

Είχαν προηγηθεί τα μαζικά πυρά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος απηύθυνε κάλεσμα στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης για κατάθεση σχεδίου νόμου για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι απέρριψε το σχετικό αίτημά του με «διαδικαστικά τερτίπια», επισημαίνοντας πως η διακομματική επιτροπή που πρότεινε ο πρωθυπουργός είναι «στάχτη στα μάτια» και έχει ως στόχο να καλύψει τις κυβερνητικές ευθύνες.

Ο πρόεδρος της Βουλής απάντησε στο αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, λέγοντας ότι «δεν προβλέπεται πουθενά στον Κανονισμό της Βουλής». Όπως σημειώνει στην απάντησή του, η πρωθυπουργική πρόταση για σύσταση διακομματικής επιτροπής συζητείται σήμερα με βάση το άρθρο 44 του Κανονισμού της Βουλής, ενώ ο ίδιος τονίζει πως εάν κατατεθεί αίτημα για σύσταση επιτροπής «θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με την πρόταση του πρωθυπουργού».