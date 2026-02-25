Η συμφωνία έχει διάρκεια πέντε ετών και συνολικό προϋπολογισμό 32,23 εκατ. ευρώ.

Η Qualco Α.Ε., σε σύμπραξη με την Engineering International Belgium S.A. (ENG Group) ως επικεφαλής εταίρο, υπέγραψε πενταετή σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών και διασφάλισης ποιότητας πληροφοριακών συστημάτων. Η σύμβαση με τίτλο «Provision of Testing and Quality Assurance of IT Solutions» εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υλοποιείται μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης (DG ITEC).

Η συμφωνία έχει διάρκεια πέντε ετών και συνολικό προϋπολογισμό 32,23 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών δοκιμών και ποιοτικού ελέγχου για τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και άλλοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει υπηρεσίες τεχνικής συμβουλευτικής, σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης εργασιών δοκιμών και διασφάλισης ποιότητας, τόσο για εξατομικευμένες εφαρμογές όσο και για εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέλιξη τεχνολογιών και προτύπων, στις μεθοδολογίες και λύσεις που σχετίζονται με την εργονομία, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τη διαθεσιμότητα, την επεκτασιμότητα, τη συντηρησιμότητα και τη συμβατότητα των συστημάτων. Παράλληλα, προβλέπονται έλεγχοι ολοκλήρωσης συστημάτων, λειτουργικότητας, αποδοχής χρηστών και προσβασιμότητας, καθώς και αξιολογήσεις ασφάλειας, αυτοματοποίηση δοκιμών και επαλήθευση συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις λειτουργικές απαιτήσεις.

Η σύμβαση καλύπτει επίσης αξιολογήσεις συμβατότητας πλατφορμών και εργονομικών παραμέτρων, συνεισφορά σε έρευνες αγοράς και ελέγχους ποιότητας υλικού και λογισμικού, καθώς και υποστήριξη για περιβάλλοντα mobile, cloud και υβριδικές υποδομές. Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Qualco αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της απόδοσης, της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της συνολικής εμπειρίας χρήστη των ψηφιακών λύσεων που αξιοποιούν βασικοί φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Ψιμόγιαννος, CEO της Quento, θυγατρικής του ομίλου Qualco στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ανέφερε ότι η ανάθεση της σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους συνεργαζόμενους θεσμούς αποτελεί ισχυρή αναγνώριση της εμπειρίας και των δυνατοτήτων της Qualco στην παροχή αξιόπιστων ψηφιακών λύσεων υψηλών προδιαγραφών. Όπως σημείωσε, η συμφωνία αντανακλά τη σταθερή δέσμευση του ομίλου, σε συνεργασία με την Engineering International Belgium, να στηρίζει την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ανθεκτικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ICT.