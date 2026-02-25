Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα ψηφιακή άδεια εισόδου στην Μεγάλη Βρετανία για ταξίδια και σύντομες διαμονές (έως 6 μήνες).

Ένα νέο ταξιδιωτικό σύστημα τίθεται σε ισχύ από σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία για τους επισκέπτες από δεκάδες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι η ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια (ETA) θα βελτιώσει το σύστημα μετανάστευσης, ωστόσο έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα σε άτομα με διπλή υπηκοότητα, τα οποία προσπαθούν εσπευσμένα να αποκτήσουν βρετανικό διαβατήριο ώστε να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες.

Τι είναι η ETA και ποιος τη χρειάζεται;

Η ETA είναι μια ψηφιακή άδεια ταξιδιού για το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις 25 Φεβρουαρίου, οι περισσότεροι άνθρωποι που μέχρι τώρα μπορούσαν να ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς βίζα θα χρειάζονται ETA.

Οι νέοι κανόνες ισχύουν για πολίτες από 85 διαφορετικές χώρες - μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Μόλις εγκριθεί, η ETA θα σας επιτρέπει να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο έως έξι μήνες. Θα ισχύει για δύο χρόνια ή έως τη λήξη του διαβατηρίου σας και επιτρέπει πολλαπλά ταξίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επίσκεψη μπορεί να αφορά τουρισμό, επαγγελματικούς λόγους ή βραχυπρόθεσμες σπουδές.

Μπορεί επίσης να αφορά άτομα που διασχίζουν τα σύνορα και ταξιδεύουν μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο ενός ταξιδιού, αν και όσοι βρίσκονται σε διέλευση μέσω βρετανικών αεροδρομίων και δεν χρειάζεται να περάσουν από έλεγχο συνόρων δεν θα χρειάζονται ETA.

Προσοχή! Μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια και επισκέψεις για εργασία ή μακροχρόνιες σπουδές θα απαιτούν βίζα, ενώ όσοι συνήθως χρειάζονται βίζα για να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσουν να χρειάζονται βίζα. Δεν θα χρειάζεται να υποβάλουν και αίτηση για ETA.

Βρετανοί ή Ιρλανδοί πολίτες δεν θα χρειάζονται ETA ή βίζα για να επισκεφθούν ή να ταξιδέψουν μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχουν ορισμένες ακόμη εξαιρέσεις, όπως άτομα με καθεστώς μόνιμης εγκατάστασης ή παιδιά που ταξιδεύουν από τη Γαλλία στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Το σύστημα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, αλλά η κυβέρνηση αναφέρει ότι «δεν εφαρμόστηκε αυστηρά ώστε να δοθεί στους επισκέπτες επαρκής χρόνος να προσαρμοστούν στη νέα απαίτηση».

Ωστόσο, τον Νοέμβριο η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι ETAs θα είναι υποχρεωτικές από τις 25 Φεβρουαρίου.

Πώς μπορώ να αποκτήσω ETA και πόσο κοστίζει;

Η απόκτηση ETA κοστίζει 16 λίρες (18,34 ευρώ), αλλά η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να αυξήσει το τέλος σε 20 λίρες στο μέλλον.

Για την αίτηση, η κυβέρνηση συνιστά τη λήψη της εφαρμογής από το Google Play ή το Apple App Store.

Θα χρειαστεί να παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας και διαβατηρίου, να υποβάλετε κατάλληλη φωτογραφία και να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων.

Πρέπει επίσης να ταξιδέψετε με το ίδιο διαβατήριο που χρησιμοποιήσατε κατά την αίτηση για την ETA.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι οι περισσότεροι θα λάβουν αυτόματη απάντηση μέσα σε λίγα λεπτά μέσω της εφαρμογής, αλλά συνιστά η αίτηση να γίνεται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από το ταξίδι.

Αν απορριφθεί μια αίτηση ETA, η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα γνωστοποιείται ο λόγος και το άτομο θα μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση.

Ωστόσο, αν μια αίτηση ETA απορριφθεί οριστικά, δεν υπάρχει δικαίωμα έφεσης και το άτομο θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για βίζα για να επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πώς θα εφαρμοστούν οι κανόνες;

Κατά τον έλεγχο πριν από το ταξίδι, ενδέχεται να μην σας επιτραπεί η επιβίβαση χωρίς έγκυρη ETA.

Αεροπορικές, σιδηροδρομικές και ναυτιλιακές εταιρείες έχουν λάβει εργαλεία από τη βρετανική κυβέρνηση για την επαλήθευση της άδειας ταξιδιού μέσω αυτοματοποιημένων ψηφιακών ελέγχων με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η ETA συνδέεται ψηφιακά με το διαβατήριό σας, επομένως δεν χρειάζεστε έντυπο αντίγραφο στα σύνορα. Ωστόσο, η κυβέρνηση αναφέρει ότι ίσως θελήσετε να διατηρήσετε έντυπο αντίγραφο για το αρχείο σας.

Παρότι η ETA σας δίνει άδεια να επισκεφθείτε το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν σας δίνει το δικαίωμα εισόδου. Θα πρέπει να περάσετε από έλεγχο διαβατηρίων.

Μπορεί να σας αρνηθούν την είσοδο στα σύνορα ακόμη και με έγκυρη ETA, εάν προκύψουν άλλα ζητήματα κατά τον έλεγχο.

Ποιες άλλες χώρες χρησιμοποιούν ETAs;

Αν η ETA σας ακούγεται οικεία, είναι επειδή ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες χρησιμοποιούν ήδη το σύστημα.

Ωστόσο, τα κόστη διαφέρουν. Μια καναδική ETA κοστίζει μόλις 7 καναδικά δολάρια (4,34 ευρώ), ενώ το αντίστοιχο σύστημα των ΗΠΑ κοστίζει 40,27 δολάρια (34,15 λίρες).

Πηγή: BBC