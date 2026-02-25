Τοποθετήθηκε για τον προσωπικό αριθμό πολίτη, για την Βιολάντα αλλά και την ρύθμιση που έρχεται για τα social media και τους ανήλικους.

Την ανάγκη για σαφές θεσμικό πλαίσιο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την ενίσχυση της δημοκρατίας απέναντι στην παραπληροφόρηση και την ταχύτερη υλοποίηση κομβικών ψηφιακών έργων ανέδειξε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τον προσωπικό αριθμό πολίτη, αλλά και για δημοσίευμα που αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα στο παρελθόν.

Τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία

Με αφορμή περιστατικό σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, όπου φοιτητές φέρονται να αξιοποίησαν εργαλεία ΑΙ σε εργασίες τους, ο υπουργός επισήμανε ότι το θέμα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και τη δημόσια ζωή απασχόλησε και διεθνή σύνοδο στην Ινδία. Όπως σημείωσε, ζητούμενο είναι η τεχνολογία να λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον άνθρωπο και όχι να τον υποκαθιστά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο φαινόμενο διακίνησης ψευδών ή παραποιημένων βίντεο με πολιτικά πρόσωπα, υπογραμμίζοντας ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες διαθέτουν τεχνικά εργαλεία για τον έγκαιρο εντοπισμό τέτοιου περιεχομένου, χωρίς όμως αυτό να εφαρμόζεται πάντα αποτελεσματικά. Τόνισε την ανάγκη αυξημένης ευθύνης των πλατφορμών και ενός πιο ξεκάθαρου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου.

Αναφορικά με τον κίνδυνο επηρεασμού εκλογικών διαδικασιών μέσω ΑΙ, ανέφερε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις εκλογές, αλλά επεκτείνεται συνολικά στον τρόπο που διαμορφώνεται η ενημέρωση και ο δημόσιος διάλογος.

Ψηφιακές μεταρρυθμίσεις σε υγεία και αγροτικό τομέα

Ο κ. Παπαστεργίου έκανε λόγο για έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με στόχο την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να υπάρχει κεντρική και διαφανής εικόνα για προμήθειες, ανθρώπινο δυναμικό και δαπάνες.

Αναφέρθηκε επίσης στους ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αξιοποιούνται κτηματολογικά δεδομένα, διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, δορυφορικές εικόνες και τεχνητή νοημοσύνη για τη διασταύρωση στοιχείων σχετικά με καλλιέργειες και αποζημιώσεις. Όπως επεσήμανε, η τεχνολογία επιτρέπει ελέγχους που παλαιότερα θα απαιτούσαν υπερβολικά μεγάλο χρόνο.

Υποδομές: οπτικές ίνες και 5G

Στο πεδίο της ευρυζωνικότητας, υποστήριξε ότι η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Από διείσδυση οπτικής ίνας 0,6% το 2019, σήμερα πάνω από το 60% κατοικιών και επιχειρήσεων διαθέτει τεχνική δυνατότητα σύνδεσης.

Όπως ανέφερε:

Το 2025 υλοποιήθηκαν κουπόνια (vouchers) ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση συνδέσεων.

Η Ελλάδα έχει βελτιώσει τη θέση της κατά περίπου 25 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη κινητών δικτύων.

Στο «καθαρό 5G» κατατάσσεται τέταρτη διεθνώς, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε.

Για το κόστος του διαδικτύου, σημείωσε ότι οι τελικές τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, μετά από προσφορές και συνδυαστικά πακέτα, είναι χαμηλότερες από τις ονομαστικές.

Social media και ανήλικοι

Σε ερώτηση για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που έθεσαν το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέφερε, επίκεινται ανακοινώσεις για το πλαίσιο που θα εφαρμοστεί.

Προσωπικός αριθμός πολίτη

Απαντώντας σε αντιδράσεις πολιτών, διευκρίνισε ότι το σχετικό ενημερωτικό email δεν συνιστά υποχρεωτική αποδοχή, καθώς ο προσωπικός αριθμός έχει ήδη αποδοθεί. Από το 2026 θα ξεκινήσει σταδιακά η χρήση του ως μοναδικού αριθμού για τη διεκπεραίωση υποθέσεων με το Δημόσιο, στο πλαίσιο της απλοποίησης διαδικασιών και της ενοποίησης μητρώων.

Υπόθεση «Βιολάντα»

Σχετικά με δημοσίευμα που αναφέρεται σε παλαιότερη υπογραφή του στην άδεια της επιχείρησης «Βιολάντα», ο υπουργός δήλωσε ότι την περίοδο 2000–2013 δραστηριοποιούνταν ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ότι η τελευταία του υπογραφή σε άδεια λειτουργίας χρονολογείται το 2011.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για κτιριακή εγκατάσταση που ανεγέρθηκε σε δύο φάσεις και επισήμανε πως, δεδομένου ότι η υπόθεση εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη, δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω. Παραδέχθηκε πάντως ότι αιφνιδιάστηκε από τις αναφορές του ιδιοκτήτη της επιχείρησης σε βάρος του, σημειώνοντας ωστόσο ότι κατανοεί τη θέση του.