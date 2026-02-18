Μετά το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το «Εκτός Ύλης - reloaded» με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση ανεβαίνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για μία μόνο παράσταση.

Το βραβευμένο έργο του Κώστα Λεϊμονή «Εκτός Ύλης - reloaded» ταξιδεύει τον Φεβρουάριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, συνεχίζοντας τη δυναμική του πορεία.



Σε ανανεωμένη σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη και με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Γεράσιμου Σκιαδαρέση, το έργο σπάει για ακόμη μία φορά το φράγμα των συνόρων.



Ύστερα από το ανέβασμά του την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου το 2018 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα απανωτά sold out των τελευταίων δύο ετών και τη μεγάλη επιτυχία του στο Τορόντο του Καναδά τον περασμένο Οκτώβριο, παρουσιάζεται στον εμβληματικό θεσμικό χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

{https://youtu.be/1w51v2wVJhQ?si=a6wuBcoli5AR6Bo2}



Κατόπιν πρότασης της ευρωβουλευτού κας Έλενας Κουντουρά, το «Εκτός Ύλης - reloaded» θα παρουσιαστεί για μία και μόνο φορά, στις 24 Φεβρουαρίου 2026, ενώπιον Ευρωβουλευτών, εργαζομένων του Ευρωκοινοβουλίου και επίτιμων προσκεκλημένων, αναδεικνύοντας διαχρονικά τις πανανθρώπινες αξίες και τη διαρκή, ουσιαστική σχέση τους με την πολιτική.





Το έργο

Ένας βουλευτής, που έχει διατελέσει για χρόνια και υπουργός ελληνικών κυβερνήσεων, αποφασίζει να παραιτηθεί από το αξίωμά του και να εγκαταλείψει μια για πάντα την πολιτική ζωή της χώρας. Έτσι, ετοιμάζεται να εκφωνήσει τον τελευταίο του λόγο στη Βουλή τη νύχτα της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Έναν λόγο, που όμοιός του δεν έχει διαβαστεί ποτέ στην αίθουσα του κοινοβουλίου.

Αφού έχει αναλογιστεί τις πράξεις και κυρίως τις παραλείψεις του σε οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο, εξομολογείται και παράλληλα απολογείται ενώπιον ενός λαού που τον πίστεψε, με την ελπίδα ότι –έστω και την τελευταία στιγμή– θα προλάβει να γίνει σύμμαχος της αλήθειας και υποστηρικτής μιας μεγάλης συγγνώμης, που έπρεπε να έχει ειπωθεί καιρό πριν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το «Εκτός Ύλης - reloaded» επιστρέφει στην Ελλάδα και συνεχίζει την περιοδεία του με παραστάσεις στη Ρόδο (21 Μαρτίου), στο Άργος (28 Μαρτίου), στην Τρίπολη (29 Μαρτίου), στην Αμαλιάδα (17 Απριλίου), στην Πάτρα (18 Απριλίου) και στη Θεσσαλονίκη (8, 9 και 10 Μαΐου).

Επόμενοι σταθμοί θα ανακοινωθούν σύντομα.

«Το πρόβλημα ξεκινά από την στιγμή που η αξία του κοστουμιού ξεπερνά την αξία του ανθρώπου που το φορά.»

Σημείωμα σκηνοθέτριας



Όλα ξεκίνησαν, όταν έτυχε να διαβάσω ένα απόσπασμα του έργου στο ίντερνετ το 2015. Ενθουσιάστηκα! Ένας πολιτικός με κρίση συνείδησης; Ένας πολιτικός που θυσιάζει το χρήμα και την εξουσία στο βωμό της αλήθειας;



Ένας πολιτικός που ξεπερνά τους φόβους και τον εγωισμό του και ζητά ταπεινά συγγνώμη από τον λαό που εξαπάτησε, αλλά και από τον ίδιο του τον εαυτό που αλλοτρίωσε; Δεν είχα διαβάσει απλώς ένα πολιτικό κείμενο. Οι προεκτάσεις του δεν ήταν μόνο έντονα κοινωνικές, αλλά και βαθιά προσωπικές, γιατί όπως έχει πει και ο Ισοκράτης: «Το ήθος όλης της πολιτείας είναι το ίδιο με αυτών που την κυβερνούν.»



Έτσι, ένιωσα τότε ότι ένας τέτοιος λόγος οφείλει να ακουστεί. Κι επειδή το να ακουστεί από κάποιον πολιτικό ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, αποφασίσαμε με τον Κώστα και τον Γεράσιμο να «έρθει το βουνό στον Μωάμεθ». Έτσι κι έγινε και το βραβευμένο έργο πρωτοείδε το φως θεατρικής σκηνής το 2016 στο θέατρο Αλκμήνη.



Σήμερα, οκτώ χρόνια μετά από την πρώτη παρουσίασή του, επανερχόμαστε ακόμα πιο δυναμικά με το «Εκτός Ύλης - reloaded» γιατί -δυστυχώς- ακόμα μας χρειάζεται απ’ ότι φαίνεται αυτός ο λόγος και η ανάγκη για αναμόρφωση, αρχικά ατομική κι έπειτα συλλογική, είναι επιτακτική.

Συγγραφικό σημείωμα

Το Εκτός ύλης αποτελεί προϊόν ενός πνιγμού, μιας ανάγκης για την αλήθεια, δεν έχει σχεδόν καμία επαφή με τον ρεαλισμό, διότι μιλά για αυτήν ακριβώς την αλήθεια όσο οξύμωρο κι αν αυτό ακούγεται.



Έναυσμα της συγγραφής η αγανάκτηση και η αδήριτη ανάγκη να βρεθεί ένας ή μία πολιτικός επιτέλους, οι οποίοι κάποια στιγμή θα ξεχάσουν τα κομψά ρούχα που τους «τυλίγουν» και θα θυμηθούν τον άνθρωπο που κρύβεται μέσα σε αυτά. Μιλάμε καθημερινά για ανθρώπους και έχουμε ξεχάσει την ανθρωπιά στη γωνία.



Οι γενιές του ’80 και του ’90 έχουν υποθηκευτεί. Όμως μια υποθήκη δεν συνεπάγεται απαραιτήτως και ξεπούλημα, όσο υπάρχουν ακόμη φωνές, όσο υπάρχουν λόγοι που κρατούν την αισιόδοξη φλόγα του «μήπως και...» αναμμένη κι αυτές οι φωνές μπορούν να βρουν τον εκφραστή τους μέσα από τα παιδιά. Τα παιδιά της Ελλάδας, τα οποία αυτή τη στιγμή βλέπουν τη χώρα σαν καιόμενο φοίνικα, που περιμένει με ανεξάντλητη καρτερία κάποια στιγμή να αναγεννηθεί. Μόνο αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα...



Χαίρομαι πολύ που θα δοθεί στο θεατρικό κοινό η ευκαιρία να δει τους κυβερνώντες, όπως θα έπρεπε να είναι. Οφείλεται μία «συγγνώμη» εδώ και χρόνια σε έναν λαό που δοκιμάζεται. Μέσα από αλλεπάλληλες διαπιστώσεις, βρίσκουμε και τις απαντήσεις για το τι θα πρέπει να κάνουμε ή να μην ξανακάνουμε, για να δούμε αυτόν τον τόπο, που ονομάζουμε πατρίδα, να ανθίζει.



Εκτός ύλης ξανά, λοιπόν. Αναγνώσεις, διαβουλεύσεις, χαρά, δημιουργία, έμπνευση και όλα αυτά για να προσπαθήσουμε να βάλουμε μία ψηφίδα στη συλλογική προσπάθεια αναδημιουργίας των συνειδήσεών μας.



Πόσες φορές έχει τύχει σε μία παρέα να μιλήσουμε λογικά, ειλικρινά και αληθινά και να παρεξηγηθούμε; Να πειράξουμε, επειδή πολύ απλά τολμήσαμε να πούμε όχι αυτό που νιώθουμε μόνο, αλλά αυτό που ισχύει. Όμως η πλειοψηφία δε θέλει την αλήθεια, δεν τη χρειάζεται. Κι έτσι μένουν κάποιοι γραφικοί να προσπαθούν να πείσουν τους μη γραφικούς ότι 1+1 δεν κάνει 3 αλλά 2, όχι γιατί έτσι μας έμαθαν στο σχολείο, αλλά γιατί έτσι αποδεικνύεται στην ίδια τη ζωή.



Ευχαριστώ όλη την υπέροχη ομάδα και τον Γεράσιμο που καταφέρνει και συγκινεί τις ψυχές μας κάθε φορά που το ερμηνεύει. Επίσης, ευχαριστώ θερμά το θέατρο ΑΥΛΑΙΑ, που δείχνει έμπρακτα ότι αν η Τέχνη θέλει, μπορεί. Θα κλείσω με μία φράση από το αναθεωρημένο κείμενο, που κρύβει μέσα της αρκετό από τον πυρήνα του έργου: «Αν όλοι αγαπούσαμε όσο μισούμε, ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος.»



Το έργο είναι βραβευμένο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.

Η παράσταση παρουσιάστηκε την περίοδο 2016-2018 (Θέατρο Αλκμήνη, Θέατρο Ιλίσια, περιοδεία στην Ελλάδα), στις 27 Μαρτίου 2018 την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου παρουσιάστηκε στον φυσικό της χώρο, μέσα στην Βουλή των Ελλήνων και το 2019 σε Βρυξέλλες και Στουτγκάρδη.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Κώστας Λεϊμονής

Σκηνοθεσία/Κοστούμια/Φωτισμοί: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Περού

Creative Agency: GridFox

Παραγωγή: Γίνονται έργα

Στον κεντρικό ρόλο ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης,

μαζί του οι: Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Ελένη Θεοχάρη, Κωνσταντίνος Μπάρκος.