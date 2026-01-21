Η πρόθεση ψήφου και το σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων της δημοσκόπησης.

Προβάδισμα 13,5% μονάδων έχει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, στη νέα δημοσκόπηση της Pulse, που καταγράφει τις απόψεις των πολιτών για τα κόμμα των Αλέξη Τσίπρα, Μαρίας Καρυστιανού και Αντώνη Σαμαρά.

Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει το 24% στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και διενεργήθηκε από τις 16 έως τις 19 Ιανουαρίου. Η ΝΔ είναι ενισχυμένη κατά μισή μονάδα, όσες απώλειες έχει το ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει το 10,5%.

Τρίτο κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 8% (από 9% που ήταν το ποσοστό του κόμματος τον Δεκέμβριο) και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,5% (από 8%), το ΚΚΕ με 6,5% (από 7%), ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5% (από 5,5%) και η Φωνή Λογικής με 3,5% (από 3%). Η απάντηση «άλλο» συγκεντρώνει το 9%, τρεις μονάδες ψηλότερα από τον Δεκέμβριο και η «γκρίζα ζώνη» διαμορφώνεται στο 18,5%.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,5% και το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το 13%. Στο 10% βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας και ακολουθούν: Ελληνική Λύση (9,5%), ΚΚΕ (8%), ΣΥΡΙΖΑ (5,5%), Φωνή Λογικής (4%), ΜέΡΑ25 (3%) και το «άλλο κόμμα» 10,5%.

Πώς βλέπουν τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Το 19% απαντούν ότι θα αντιμετώπιζαν θετικά ή με ενδιαφέρον ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ειδικότερα, το 11% λέει ότι θα το αντιμετώπιζε θετικά, το 8% με ενδιαφέρον, το 42% αρνητικά και το 22% αδιάφορα.

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 15% θα το αντιμετώπιζαν θετικά, το 16% με ενδιαφέρον, το 18% αδιάφορα και το 29% αρνητικά.

Τέλος, σε ό,τι αφορά ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 4% θα το αντιμετώπιζαν θετικά, το 6% με ενδιαφέρον, το 26% αδιάφορα και το 44% αρνητικά.

«Μοιρασμένες» είναι οι απόψεις για ένα νέο κόμμα στο οποίο όλα τα πρόσωπα δεν θα είχαν προηγούμενη πολιτική θητεία. Το 29% δηλώνει ότι θα το αντιμετώπιζε αρνητικά, το 28% θετικά και το 35% ουδέτερα.

Τέλος, οι περισσότεροι αποδίδουν στις αδυναμίες της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης τις συζητήσεις για ενδεχόμενη δημιουργία νέων κομμάτων. Στη σχετική ερώτηση, το 16% πιστεύει ότι αυτές οι συζητήσεις οφείλονται κυρίως στις αδυναμίες της κυβέρνησης, το 23% στις αδυναμίες της αντιπολίτευσης και το 46% και στους δύο λόγους.

Η δημοσκόπηση της Pulse

