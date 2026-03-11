Το σχέδιο θα υιοθετηθεί εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις. Αν υπάρξει διαμαρτυρία ακόμα και από μία μόνο χώρα, μπορεί να καθυστερήσει η προσπάθεια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) πρότεινε τη μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του, με στόχο να συγκρατήσει τις εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ανέφερε την Τρίτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Η αποδέσμευση θα ξεπερνούσε τα 182 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που είχαν διατεθεί στην αγορά από τα κράτη-μέλη του ΔΟΕ σε δύο φάσεις το 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο ΔΟΕ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση των μελών της την Τρίτη, με τα κράτη να αναμένεται να λάβουν σήμερα την απόφαση, προσθέτει η WSJ.

Το σχέδιο θα υιοθετηθεί εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις. Αν υπάρξει διαμαρτυρία ακόμα και από μία μόνο χώρα, μπορεί να καθυστερήσει η προσπάθεια.

Την Τρίτη, οι υπουργοί Ενέργειας της G7 δεν κατέληξαν σε συμφωνία για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και ζήτησαν από τον ΔΟΕ να αξιολογήσει πρώτα την κατάσταση.

«Αν και καμία χώρα δεν αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή έλλειψη αργού πετρελαίου, οι τιμές αυξάνονται απότομα και το να μείνει η κατάσταση χωρίς παρέμβαση δεν αποτελεί επιλογή», δήλωσε πηγή της G7 στο Reuters.

«Οι χώρες της G7 γενικά υποστηρίζουν μια συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου από τον ΔΟΕ», πρόσθεσε η πηγή.

Ωστόσο, η αποδέσμευση δεν μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, καθώς αποφάσεις για ζητήματα όπως ο συνολικός όγκος, η κατανομή ανά χώρα και ο χρόνος υλοποίησης απαιτούν περαιτέρω συζήτηση, ανέφερε η πηγή.

«Ο ΔΟΕ αναμένεται να προτείνει σενάρια, με βάση τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην αγορά, ενώ ενδέχεται να υπάρξει προσέγγιση και σε χώρες εκτός ΔΟΕ, όπως η Κίνα και η Ινδία».

Η Νότια Κορέα, μέλος του ΔΟΕ, συμμετέχει στη συζήτηση «και εξετάζει τη στάση της», δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του υπουργείου Βιομηχανίας της χώρας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό και το Brent υποχώρησαν μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Οι τιμές αναφοράς του πετρελαίου είχαν ήδη αρχίσει να υποχωρούν νωρίτερα την Τρίτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέβλεψε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να τελειώσει σύντομα.

