Η απογείωση των τιμών του πετρελαίου απειλεί την παγκόσμια οικονομία και το πολιτικό μέλλον του αμερικανού προέδρου, κάτι που πιθανόν εξηγεί το ότι άλλαξε τροπάριο τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι η εκστρατεία «βραχείας διάρκειας» μάλλον «θα τελειώσει σύντομα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αναζητά πλέον την πόρτα εξόδου από τον πόλεμο, αφήνοντας να εννοηθεί αυτή την εβδομάδα ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει «σύντομα», ενώ οι αγορές προεξοφλούν το τέλος της υπάρχουσας κατάστασης.

Η απογείωση των τιμών του πετρελαίου απειλεί την παγκόσμια οικονομία και το πολιτικό μέλλον του αμερικανού προέδρου, κάτι που πιθανόν εξηγεί το ότι άλλαξε τροπάριο τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι η εκστρατεία «βραχείας διάρκειας» μάλλον «θα τελειώσει σύντομα».

Όμως ο 79χρονος πρόεδρος συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα, τόσο για τη διάρκεια του πολέμου, όσο και για τους σκοπούς.

Όποια απόφαση ανακοινώσει πρέπει να λάβει υπόψη τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όταν οι ψηφοφόροι -κάτι που αφορά ιδίως αυτούς των ρεπουμπλικάνων- δεν αποκλείεται να τιμωρήσουν τους αντιπροσώπους τους στο Κογκρέσο για τις τιμές στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων και για το κόστος ζωής.

Δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι η υποστήριξη των Αμερικανών στον πόλεμο έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Θα συνεχίσει ωσότου οι σύμβουλοί του του πουν ότι το οικονομικό κόστος εγείρει κίνδυνο» η παράταξή του να υποστεί βαριά ήττα «στις εκλογές», εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κόλιν Κλαρκ, διευθυντής του Soufan Center της Νέας Υόρκης. Καλείται να λάβει «πολιτική απόφαση για μια στρατιωτική επιχείρηση», πρόσθεσε.

Για ορισμένους παρατηρητές, τα σχόλια του αμερικανού προέδρου περί «σύντομου» πολέμου επιβεβαιώνουν το φαινόμενο που βαφτίστηκε TACO (σ.σ. ακρώνυμο της φράσης «Trump Always Chickens Out», «ο Τραμπ πάντοτε δειλιάζει και κάνει πίσω», σε ελεύθερη απόδοση).

Το καθαρό μήνυμα των προεδρικών δηλώσεων, προς ικανοποίηση των αγορών, «ήταν ότι ο Τραμπ ψάχνει την πόρτα της εξόδου», εκτίμησε ο Ρόμπερτ Άρμστρονγκ, δημοσιογράφος των Financial Times, που έπλασε τον όρο TACO.

Τις πρώτες μέρες των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών, από την 28η Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφηνε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε τέσσερις ή πέντε εβδομάδες. Οι αγορές, που είχαν καταληφθεί από πανικό προχθές Δευτέρα, ανέκαμψαν την ίδια ημέρα, όταν υπονόησε πως θα μπορούσε να τελειώσει πολύ πιο σύντομα.

Οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ ήδη σχεδιάζουν μια νικηφόρα αφήγηση

Οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ ήδη σχεδιάζουν μια νικηφόρα αφήγηση στο Ιράν για την αναπόφευκτη ημέρα που θα προσπαθήσει να απεγκλωβιστεί από τον πόλεμο.

Όπως γράφει το CNN ο Λευκός Οίκος επινοεί ένα σενάριο τελικού παιχνιδιού, όπου θα πιστοποιήσει προσωπικά μια άνευ όρων παράδοση από την Ισλαμική Δημοκρατία - ακόμα κι αν δεν είναι αλήθεια.

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ λέει ότι μόνο ο Τραμπ μπορεί να κρίνει αν ο πόλεμος βρίσκεται «στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος».

«Πιθανοί δρόμοι για την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ μπορεί να είναι ακόμη μακριά. Αλλά υπάρχει αυξανόμενη επείγουσα ανάγκη να τα αναγνωρίσουμε, καθώς μια πετρελαϊκή κρίση που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο απειλεί με παγκόσμια οικονομική καταστροφή. Και η εύθραυστη πολιτική θέση του Τραμπ κινδυνεύει να αποδυναμωθεί περαιτέρω από τις αυξημένες τιμές της βενζίνης, τις οποίες επιμένει ότι είναι «προσωρινές».

Η σύγκρουση υπονομεύει επίσης την προεκλογική δέσμευση του Τραμπ να μην ξεκινήσει νέους πολέμους. Δεν πρόκειται για πολιτικό μικροπράγμα. Είναι μια υποχρέωση που κουβαλούν οι καρδιές εκατοντάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτικών, ανδρών και γυναικών, που υπηρέτησαν στους πολέμους μετά την 11η Σεπτεμβρίου και ορκίστηκαν να τιμήσουν τους πεσόντες συμπατριώτες τους αντιτιθέμενοι σε νέες ξένες εμπλοκές».