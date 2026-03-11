Αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμη και περιορισμένη ναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, αυξάνοντας δραματικά τα ασφάλιστρα μεταφοράς

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά την ώρα που η ένταση στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνεται, με το αμερικανικό αργό (WTI) να διαπραγματεύεται στα 82,77 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,81%, και το Μπρεντ στα 86,65 δολάρια επίσης σε καθοδική τάση. Οι πτωτικές τάσεις στις αγορές ενέργειας καταγράφονται εν μέσω σοβαρών γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν 16 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, ενώ η Ουάσιγκτον επιχείρησε να αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε ανάρτησή του ότι εάν έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν άμεσα, το Ιράν θα αντιμετωπίσει «στρατιωτικές συνέπειες σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι τουλάχιστον δέκα ανενεργά πλοία ναρκοθέτησης έχουν ήδη καταστραφεί, προειδοποιώντας πως οι επιχειρήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν. Παράλληλα, δημοσίευμα του CNN υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει ήδη τοποθετήσει περιορισμένο αριθμό ναρκών στο στενό πέρασμα, πιθανότατα «μερικές δεκάδες» τις τελευταίες ημέρες, ενώ διατηρεί ακόμη το μεγαλύτερο μέρος του στόλου μικρών σκαφών και ναρκοθετικών μέσων του, γεγονός που του επιτρέπει θεωρητικά να τοποθετήσει εκατοντάδες νάρκες.

Τα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ Ομάν και Ιράν, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως. Το 2025 περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως διέρχονταν από το σημείο, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 31% των θαλάσσιων μεταφορών αργού πετρελαίου παγκοσμίως.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμη και περιορισμένη ναρκοθέτηση στο πέρασμα θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, αυξάνοντας δραματικά τα ασφάλιστρα μεταφοράς και λειτουργώντας πρακτικά ως άτυπος ναυτικός αποκλεισμός στον Περσικό Κόλπο. Ήδη το κόστος ναύλωσης υπερδεξαμενόπλοιων στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες πολεμικού κινδύνου έχουν αποσύρει την κάλυψη για πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τη δυνατότητα συνοδείας δεξαμενόπλοιων από το Πολεμικό Ναυτικό στα Στενά του Ορμούζ, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, αιτήματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας για άμεση στρατιωτική προστασία απορρίπτονται προς το παρόν λόγω των αυξημένων κινδύνων επιθέσεων.