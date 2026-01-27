Η εξομολόγηση για την κατάψυξη ωαρίων και τη μητρότητα.

Η Ελεονώρα Μελέτη παραχώρησε μία αποκαλυπτική, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «EQ» και στην Έλενα Παπαβασιλείου, μιλώντας ανοιχτά για τη μητρότητα, τις προσωπικές της επιλογές και τη διαδρομή που την οδήγησε στην κατάψυξη ωαρίων.

Η ευρωβουλευτής αναφέρθηκε με συγκίνηση στην κόρη της, Αλεξάνδρα, τονίζοντας πως αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή υπερηφάνειας στη ζωή της. «Το πιο σημαντικό επίτευγμα για μένα είναι το παιδί μου. Είναι μοναδικό να βλέπεις ένα παιδί να μεγαλώνει. Προτεραιότητά μου είναι να δίνω στην Αλεξάνδρα τον χώρο να αναπτύξει τη δική της προσωπικότητα. Το παιδί δεν είναι προέκτασή μας· είναι μια αυτόνομη ύπαρξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως η μητρότητα δεν υπήρξε ποτέ για εκείνη ένας δεδομένος ή αυτονόητος στόχος. Όπως είπε, ένιωθε πάντα πως θα αργούσε να κάνει οικογένεια — αν την έκανε ποτέ. «Δεν ήμουν από τις γυναίκες που ονειρεύονταν από μικρές τον γάμο και τα παιδιά. Ακόμα και το αν θα αποκτούσα ένα παιδί ήταν ανοιχτό. Η οικογένειά μου το γνώριζε αυτό και δεν με πίεσε ποτέ, ήταν συμφιλιωμένη με την ιδέα ότι μπορεί να ακολουθήσω διαφορετικό δρόμο», σημείωσε.

Αναφερόμενη στην απόφαση να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων, η Ελεονώρα Μελέτη αποκάλυψε ότι αυτή ήρθε ως απάντηση σε μια κοινωνική πίεση που ένιωσε γύρω στα 38 της χρόνια. «Όχι τόσο για τον γάμο, όσο για το ενδεχόμενο της μητρότητας. Σκέφτηκα: Κι αν στα 45 θελήσω παιδί αλλά δεν μπορώ;. Έτσι, το 2016 αποφάσισα να κάνω ωοκατάψυξη. Ήταν ο τρόπος μου να διαχειριστώ αυτή την πίεση και να δώσω στον εαυτό μου περισσότερες επιλογές για το μέλλον», κατέληξε.

