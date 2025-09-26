Οι τροπολογίες που εισηγήθηκε βάζουν «φρένο» στην υπερέκθεση των παιδιών στα social media.

Με μια σημαντική επιτυχία για την παιδική προστασία στο ψηφιακό περιβάλλον, η Ελεονώρα Μελέτη πέτυχε την ομόφωνη έγκριση των τροπολογιών της στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρωτοβουλία της ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει τον δρόμο για πιο ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τους ανήλικους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κεντρικό στοιχείο των προτάσεων είναι η θέσπιση ενός ενιαίου ηλικιακού ορίου ψηφιακής ωριμότητας, ώστε όλα τα παιδιά στην ΕΕ να προστατεύονται με τους ίδιους κανόνες, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζουν. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο φαινόμενο των «παιδιών-influencers», που συχνά εκτίθενται υπερβολικά και εμπορευματοποιούνται χωρίς τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας.

Οι τροπολογίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αυστηρότερα μέτρα απέναντι στην υπερβολική χρήση οθονών, που συνδέεται με άγχος, αϋπνία και χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενίσχυση εργαλείων γονικού ελέγχου, ανάπτυξη ηλικιακά κατάλληλων εφαρμογών επικοινωνίας, και εκπαίδευση τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών στη σωστή χρήση του διαδικτύου.

Η ίδια τόνισε χαρακτηριστικά: «Καμία τεχνολογική ή εμπορική σκοπιμότητα δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από την ευημερία των παιδιών μας. Η Ευρώπη οφείλει να δημιουργήσει ένα ασφαλές και υγιές ψηφιακό περιβάλλον».

Για τους γονείς, οι αλλαγές αυτές σημαίνουν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο προχωρά μια πιο συστηματική και ενιαία προστασία των παιδιών τους στο διαδίκτυο. Ένα βήμα που δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά κυρίως την υγεία, την ψυχολογία και την ασφάλεια των ανηλίκων.