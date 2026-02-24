Από θαύμα γλίτωσαν τα χειρότερα οι μαθητές καθώς οι αποκριάτικοι αφροί θα μπορούσαν να τους κοστίσουν ακόμα και την όρασή τους.

Τρία παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, αφού υπέστησαν χημικά εγκαύματα στα μάτια από τη χρήση αποκριάτικων αφρών.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Μπέα, που μίλησε στο zarpanews.gr η ιατρική διάγνωση αφορά στικτή κερατίτιδα, μια μορφή επιφανειακής βλάβης του κερατοειδούς. «Τα παιδιά αντιμετωπίστηκαν άμεσα, τους χορηγήθηκε η κατάλληλη αγωγή και προγραμματίστηκε επανέλεγχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα της επικινδυνότητας των αποκριάτικων αφρών ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά από καταγγελία μητέρας 15χρονης, η οποία υπέστη σοβαρό τραυματισμό στα μάτια ενώ συμμετείχε σε άρμα στο καρναβάλι της Κισσάμου την Κυριακή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα, αν έρθουν σε άμεση επαφή με τα μάτια, μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς ή και πιο σοβαρές βλάβες, γι’ αυτό συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους, ειδικά από παιδιά.