Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν η Έφη Στεφοπούλου, εμπειρογνώμων Δημόσιας Διοίκησης, και ο Ξενοφών Κοντιάδης, συνταγματολόγος και καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Μια εκτεταμένη χαρτογράφηση των συμβάσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών που συνήψε το ελληνικό Δημόσιο την περίοδο 2017–2025 φέρνει στο φως νέα έρευνα του Vouliwatch και των The Solomon, με την υποστήριξη του Heinrich Böll Stiftung Greece.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το Δημόσιο προχώρησε σε χιλιάδες συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες, συνολικής αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως μέσω απευθείας αναθέσεων.

Όπως καταγράφεται, οι συμβάσεις αυτές δεν περιορίζονται σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, αλλά καλύπτουν ολοένα και συχνότερα κρίσιμες λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης — από τη χάραξη δημόσιας πολιτικής έως τη σύνταξη νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων.

Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται διεθνώς με τον όρο «συμβουλοκρατία», υποδηλώνοντας τη διευρυνόμενη εξάρτηση των κυβερνήσεων από ιδιωτικούς συμβούλους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, η «συμβουλοκρατία» τείνει πλέον να λειτουργεί ως δομικό στοιχείο της διακυβέρνησης, εγείροντας ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τη λογοδοσία: ποιος σχεδιάζει τις δημόσιες πολιτικές, ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις και ποιος φέρει τελικά την ευθύνη;

Τα ευρήματα αποτυπώνονται τόσο σε έντυπη έκθεση όσο και σε ψηφιακή πλατφόρμα με διαδραστικούς χάρτες και τεκμηριωμένη ανάλυση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η παρουσίαση της έρευνας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη, στις 18.00, στο Romantso, στην Αθήνα.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Μιχάλης Γουδής, διευθυντής του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ – Γραφείο Θεσσαλονίκης, ενώ την έρευνα και την πλατφόρμα θα παρουσιάσουν ο Στέφανος Λουκόπουλος, διευθυντής του Vouliwatch, και η Δανάη Μαραγκουδάκη, δημοσιογράφος των The Solomon.

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν η Έφη Στεφοπούλου, εμπειρογνώμων Δημόσιας Διοίκησης, και ο Ξενοφών Κοντιάδης, συνταγματολόγος και καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Ελίζα Τριανταφύλλου, δημοσιογράφος του InsideStory.