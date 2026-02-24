H πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης της τεχνολογίας ως βασικού εργαλείου εκσυγχρονισμού του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 το Υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανάπτυξης του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του Φορέα.

Το αναβαθμισμένο υποσύστημα, εμπλουτισμένο με νέες λειτουργικές δυνατότητες, εντάσσεται σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον και παρέχει στους αμειβόμενους με εργόσημο ΟΓΑ τη δυνατότητα να έχουν συγκεντρωτική εικόνα των εργοσήμων που έχουν εκδοθεί και εξαργυρωθεί, καθώς και του ασφαλιστικού χρόνου που αντιστοιχεί σε αυτά.

Παράλληλα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τα αποτελέσματα της ετήσιας εκκαθάρισης των εισφορών τους, αλλά και να λαμβάνουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για ζητήματα που τους αφορούν.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση, η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης της τεχνολογίας ως βασικού εργαλείου εκσυγχρονισμού του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και φιλικού προς τον πολίτη πλαισίου που καλύπτει όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της περιστασιακής εργασίας μέσω εργοσήμου.